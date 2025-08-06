Com autoridade, Corinthians conquista sua ‘maior’ vitória no Allianz Parque

"Coração quente e cabeça fria", o lema de Abel Ferreira, embalou o Palmeiras em diversas vitórias desde 2020, mas nesta quarta-feira (6), serviu ao Corinthians. O Timão bateu o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Matheus Bidu e Gustavo Henrique fizeram os gols da partida.

Em menos de um ano, o Corinthians quebrou um jejum de dois anos sem vencer o Palmeiras, triunfo que veio no segundo turno do último Brasileirão e, agora, eliminou o rival pela primeira vez em um torneio fora do âmbito estadual.

O atual elenco do Timão demonstra uma superioridade inédita sobre o rival na era-Abel. Em 2025, foram três confrontos no Allianz Parque: empate por 1 a 1 na primeira fase do Paulistão, vitória por 1 a 0 na final do Estadual e novo triunfo por 2 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Talvez não tenha sido o jogo que valia um título, nem a maior exibição da equipe, mas foi, certamente, a vitória mais autoritária do Corinthians no Allianz Parque desde 2015. Em nenhuma dos outros seis triunfos alvinegros no estádio rival houve um destempero do Palmeiras como o visto nesta quarta, em que a insatisfação, era apenas com o próprio time.

Desta vez, as críticas se voltaram a Abel Ferreira, enquanto o Timão de Dorival Júnior reforça sua maturidade e pode sonhar com voos mais altos.

'Cabeça Fria'

O clube alvinegro soube usar a vantagem ao seu favor, e pouco sofreu na casa do rival. Era esperado que os primeiros quinze minutos fossem de pressão do Palmeiras, mas ela serviu internamente, e Aníbal Moreno foi expulso após dar uma cabeçada em José Martínez, ainda na primeira etapa.

Com um jogador a mais, o Corinthians pouco sofreu contra um Palmeiras que demonstrava pressa para virar. A cabeça fria do Timão surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 41 minutos, Garro cobrou escanteio, Gustavo Henrique cabeceou para dentro da área, Matheus Bidu dominou com certa classe, virou dentro da pequena área e chutou para abrir o placar.

O lateral-esquerdo, que na terça-feira (4), renovou contrato até o final de 2027, comemorou em frente a torcida única no estádio, a do rival. A atitude gerou uma confusão entre jogadores de ambas as equipes. João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, ainda foi expulso antes do intervalo.

Matheus Bidu marcou o gol do Corinthians ainda na primeira etapa Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

'Coração quente'

Duas das principais peças do Corinthians saíram lesionados. Memphis pediu para ser substituído no final da primeira etapa, enquanto Carrillo e Yuri Alberto saíram no segundo tempo. Romero, Breno Bidon e Talles Magno entraram. Mesmo sem seus 'pilares'

Aos 12 minutos, Garro cobrou escanteio, Gustavo Henrique cabeceou e marcou o segundo gol. O Allianz Parque, que no início da partida pulsava, sentiu o gol. O Corinthians dominou as ações da partida e ficou mais perto de balançar as redes do que o rival.

No fim do jogo, enquanto a torcida do Palmeiras vaiava jogadores, treinador e presidente, o Corinthians estava do outro lado, ocupando o papel que foi do rival nos primeiros anos de Abel Ferreira: impondo uma crise e seguindo firme na busca por um título.

Fim de tabu e sonho permanece

O Corinthians eliminou o rival pela 11ª vez na sua história. Entretanto, foi a primeira vez em uma competição fora do âmbito estadual. Anteriormente. Prioridade de Dorival na temporada, a Copa do Brasil segue no horizonte do clube alvinegro. O adversário das quartas de final será definido em sorteio.