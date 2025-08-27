O Corinthians enfrenta o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior, comandante do Timão, aposta em seu retrospecto pessoal na competição para sair com a vitória na Ligga Arena, em Curitiba.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 11ª colocação na tabela do Brasileirão, e tem na Copa do Brasil a oportunidade de conquistar mais um título nesta temporada. Sob o comando de Dorival Júnior, o Timão eliminou o Palmeiras nas oitavas de final do torneio após vencer as duas partidas: 1 a 0, na Neo Química Arena, e 2 a 0, no Allianz Parque.

O treinador quer manter a fama de 'copeiro' no comando do Corinthians. Dorival Júnior conquistou o título nas duas últimas vezes que disputou: em 2023, com o São Paulo, e em 2024, no comando do Flamengo.

A estreia de Dorival Júnior no Timão justamente no mata-mata nacional, na vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no dia 30 de abril. O Corinthians repetiu o placar no jogo seguinte, na Neo Química Arena.

Números de Dorival Júnior na Copa do Brasil

79 jogos (14 edições) 51 Vitórias | 15 Empates | 13 Derrotas 71% de aproveitamento 162 gols marcados (2.1 por jogo) 62 gols sofridos (0.8 por jogo)

45 confrontos

38 classificações (84%)

7 eliminações (16%)

Títulos

2010 - Santos

2022 - Flamengo

2023 - São Paulo

Dorival Júnior chegou ao Corinthians em abril (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Desafio na escalação

O Timão chega com muitos desfalques para o duelo em Curitiba. André Carrillo segue em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, enquanto o lateral Hugo ainda passa pelo processo de transição física. O zagueiro José Martínez, com fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, e o atacante Yuri Alberto, que trata uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, também estão fora. Além deles, o volante Raniele cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o Corinthians terá o retorno de Memphis. O atacante se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e foi relacionado para a partida. Mesmo assim, a comissão se preocupa com o gramado sintético, e Memphis não deve iniciar o jogo como titular.

O Timão deve iniciar o jogo: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão.