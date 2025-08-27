Dorival aposta em histórico na Copa do Brasil para superar desfalques no Corinthians
Timão encara o Athletico Paranaense em Curitiba
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians enfrenta o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior, comandante do Timão, aposta em seu retrospecto pessoal na competição para sair com a vitória na Ligga Arena, em Curitiba.
Relacionadas
- Onde Assistir
Athletico x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Copa do Brasil
Onde Assistir26/08/2025
- Corinthians
Atacante desabafa sobre crise no Corinthians: ‘Dá pena’
Corinthians26/08/2025
- Corinthians
Ingressos de Corinthians x Palmeiras estão à venda: veja preços e onde comprar
Corinthians26/08/2025
Atualmente, o Corinthians ocupa a 11ª colocação na tabela do Brasileirão, e tem na Copa do Brasil a oportunidade de conquistar mais um título nesta temporada. Sob o comando de Dorival Júnior, o Timão eliminou o Palmeiras nas oitavas de final do torneio após vencer as duas partidas: 1 a 0, na Neo Química Arena, e 2 a 0, no Allianz Parque.
O treinador quer manter a fama de 'copeiro' no comando do Corinthians. Dorival Júnior conquistou o título nas duas últimas vezes que disputou: em 2023, com o São Paulo, e em 2024, no comando do Flamengo.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
A estreia de Dorival Júnior no Timão justamente no mata-mata nacional, na vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no dia 30 de abril. O Corinthians repetiu o placar no jogo seguinte, na Neo Química Arena.
Números de Dorival Júnior na Copa do Brasil
- 79 jogos (14 edições)
- 51 Vitórias | 15 Empates | 13 Derrotas
- 71% de aproveitamento
- 162 gols marcados (2.1 por jogo)
- 62 gols sofridos (0.8 por jogo)
- 45 confrontos
- 38 classificações (84%)
- 7 eliminações (16%)
Títulos
- 2010 - Santos
- 2022 - Flamengo
- 2023 - São Paulo
Desafio na escalação
O Timão chega com muitos desfalques para o duelo em Curitiba. André Carrillo segue em recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, enquanto o lateral Hugo ainda passa pelo processo de transição física. O zagueiro José Martínez, com fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, e o atacante Yuri Alberto, que trata uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, também estão fora. Além deles, o volante Raniele cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.
Por outro lado, o Corinthians terá o retorno de Memphis. O atacante se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e foi relacionado para a partida. Mesmo assim, a comissão se preocupa com o gramado sintético, e Memphis não deve iniciar o jogo como titular.
O Timão deve iniciar o jogo: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias