Atacante desabafa sobre crise no Corinthians: ‘Dá pena’

Héctor Hernández, atacante do Corinthians, desabafou sobre a situação do clube alvinegro. O espanhol está afastado dos treinos com o elenco desde a última semana, quando passou a realizar atividades separado dos demais jogadores.

continua após a publicidade

Em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', o atacante de 29 anos chegou ao Timão em 2024. Héctor Hernández não teve tantas oportunidades durante sua passagem pelo clube alvinegro. Ao todo foram 24 partidas e dois gols.

— A gente tenta, mas no fim é como se você estivesse em casa e, de repente, sempre aparece uma pessoa nova. E todos os dias saem notícias de que aconteceu isso, aquilo: bloqueio de contas bancárias, troca de presidente, perde dois jogos e já falam em demitir o técnico, o diretor esportivo… muitas situações que mantêm tudo instável. E o Corinthians é muito grande. Qualquer coisa que sai do Corinthians é um “boom”. A pressão existe tanto para o bom quanto para o ruim. Quando está bem é ótimo, mas para o ruim também tem que aguentar — desabafou o jogador.

continua após a publicidade

O espanhol conviveu com muitos problemas políticos no Timão. Quando chegou, Augusto Melo era o presidente. O dirigente sofreu um pedido de impeachment após escândalo envolvendo parceria com a 'Vai de Bet'. Atualmente, Osmar Stabile é o presidente do Corinthians.

— Dá pena. Você percebe que aqui não está bem: há algo que está falhando no clube. Não sei o quê, mas algo está errado, porque a situação não é instável — disse o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Atacante espanhol desabafou sobre atual fase do clube (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Afastado

Héctor Hernández foi afastado no dia 19 de agosto. O jogador perdeu oportunidades com Dorival Júnior, que acabou preferindo pela entrada de Gui Negão no ataque do Timão. O espanhol ficou fora dos relacionados nas últimas partidas sob o comando de Dorival Júnior.

— Não houve justificativa nenhuma. Mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e pronto — finalizou.