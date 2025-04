Donelli se manifesta após declaração que revoltou torcedores do Corinthians

O goleiro Matheus Donelli, titular do Corinthians nas últimas partidas, pediu desculpas aos torcedores após uma declaração polêmica feita na derrota por 2 a 1 para o Huracán, pela Copa Sul-Americana.

Na ocasião, ao ser questionado sobre as críticas recebidas, Donelli afirmou que "a verdadeira torcida do Corinthians é a que frequenta o estádio". A frase repercutiu negativamente entre os corinthianos, especialmente nas redes sociais.

Novamente como titular da equipe, o goleiro se retratou após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, neste fim de semana.

- Todo tipo de torcedor corintiano — os mais de 40 milhões — tem o mesmo valor. Desde o meu pai, que vai a todos os jogos, literalmente, tanto em São Paulo quanto em outros países, até o torcedor que nunca frequentou o estádio. Por 'n' motivos: distância, cidade, questões financeiras... Eu acho que todo torcedor tem o mesmo valor, né? Só para deixar bem claro - disse em entrevista na zona mista.

- Eu fui questionado sobre críticas nas redes sociais, e entre me apegar a críticas sem fundamento na internet e me apegar ao apoio incondicional que a gente recebe aqui nos jogos — de torcedores que, às vezes, deixam até de colocar um prato de comida em casa para estar com a gente — eu prefiro me apegar nesse apoio, nesse carinho que a torcida tem por nós - completa.

Durante a entrevista, Donelli também comentou sobre as críticas que recebe nas redes sociais e minimizou a importância desse tipo de avaliação.

- Independente do jogador ou da equipe toda, eu não uso rede social como termômetro para saber se gostam de mim ou não, entendeu? Então, prefiro me apoiar muito mais nesse apoio incondicional da torcida do que me basear nessas críticas sem fundamento nas redes sociais - destaca.

Donelli foi titular diante do Vasco (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Donelli deve seguir como titular no Corinthians

Sem Hugo Souza e com Donelli no confronto, o Corinthians enfrenta o América de Cali em um jogo que tem ar de decisão. O Timão perdeu por 2 a 1 para o Huracán na estreia da Sul-Americana, enquanto os colombianos venceram o Racing, do Uruguai, por 2 a 0.

Uma vitória na Colômbia reduzira o dano do Corinthians ter perdido em casa na estreia. Apenas o primeiro colocado do grupo garante vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será no Pascual Guerrero, em Cali, na terça-feira (7), às 21h30 (de Brasília).