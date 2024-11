Diretoria do Corinthians evita falar em reforços para 2025

Um passo de cada vez. Aparentemente é assim que o Corinthians tem lidado com as situações nesta reta final de temporada. Antes de pensar em como será a de 2025, o clube quer terminar o Brasileirão de forma digna para depois pensar nos próximos objetivos e, é claro, reforços.

O presidente do clube, Augusto Melo, falou sobre o assunto após o sorteio do Paulistão. Segundo o mandatário, a diretoria vai conversar com os patrocinadores para começar a projetar os próximos passos.

- Ano que vem a gente sentar não só com a Esportes da Sorte, mas com todos os patrocinadores e com a estrutura que nós estamos montando, equacionando nosso déficit para que a gente possa criar uma receita e estar no mercado para buscar peças importantes para o Corinthians - afirmou Augusto Melo.

O executivo de futebol alvinegro, Fabinho Soldado, afirmou que o Corinthians está "bem estruturado" na questão do elenco, que a diretoria montou um elenco competitivo e tem esperança de terminar o ano de forma positiva.

- Os jogadores que chegaram estiveram dentro desses critérios de carência, da posição e da parte financeira. São vários nomes que chegam durante a janela. Não só o Sergio (Ramos), mas se falou de tantos outros. A gente analisa, claro que tem uma questão de prioridade, de posição, questão financeira. Vamos fazer, dentro dessas escolhas, a que for melhor para o Corinthians - completou Fabinho Soldado.

