Diretor jurídico do Corinthians pede demissão

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 30/09/2024 - 11:37 • São Paulo (SP)

O diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, pediu demissão nesta segunda-feira (30). Em contato com o Lance!, Pantaleão diz que deixa o cargo por causa das significativas divergências que ele teria enfrentado com relação à forma como a administração do clube tem sido conduzida.

Em nota em seu site oficial, o Corinthians agradece Pantaleão e informa apenas que recebeu a carta renúncia do agora ex-diretor, que foi aceita pelo presidente Augusto Melo.

Confira, na íntegra, a carta de renúncia de Leonardo Pantaleão:

“Prezados Presidente Augusto Melo e demais membros da Diretoria,

Venho, por meio deste, comunicar, oficialmente, minha renúncia ao cargo de Diretor de Negócios Jurídicos do Sport Club Corinthians Paulista, com efeitos a partir desta data, 30.09.2024.

Esta decisão não foi fácil, e foi implementada após uma análise cuidadosa das significativas divergências que, sistematicamente, enfrento em relação à forma como a administração tem sido conduzida. Acredito que, para o bem do clube, é fundamental que haja alinhamento e transparência nas diretrizes e, sobretudo, na tomada de decisões.

Infelizmente, percebo que as diferenças de visão e de abordagem têm dificultado o desenvolvimento do meu trabalho e, consequentemente, o meu compromisso com o Corinthians.

Agradeço a todos os membros da diretoria, funcionários e torcedores, pela colaboração e pelo aprendizado durante o período em que estive à frente da diretoria de negócios jurídicos.

Tenho plena convicção de que o Corinthians é um clube forte, com uma história rica e uma gigantesca base de torcedores, e continuarei, agora distante da diretoria executiva, a torcer pelo sucesso da instituição, em todas as suas dimensões.

Destaco, ainda, que em homenagem à responsabilidade profissional que sempre norteou a minha completa entrega ao Corinthians, as estratégias e providências a serem adotadas na área jurídica, especialmente em relação aos últimos desmandos da Confederação Brasileira de Futebol, já estão desenhadas e estruturadas, à disposição da Diretoria, para que avalie a eventual implementação, na salvaguarda dos direitos normativos do SCCP.

Coloco-me à disposição para contribuir na transição de minhas responsabilidades e para qualquer esclarecimento que se faça necessário.”

Cordialmente,

Leonardo Pantaleão