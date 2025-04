Ainda sem Dorival, Corinthians inicia preparação para enfrentar o Flamengo

O Corinthians deu início, na manhã desta sexta-feira (25), no CT Dr. Joaquim Grava, à preparação para o duelo contra o Flamengo, marcado para o próximo domingo (27), às 16h, no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória sobre o Racing (URU), pela Copa Sul-Americana, realizaram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas participaram de atividades no campo após uma sessão de ativação na academia. Na sequência do aquecimento, o técnico interino Orlando Ribeiro comandou dois jogos de enfrentamento em campo reduzido.

A equipe encerra a preparação para o confronto diante do Flamengo na tarde deste sábado (26), no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados, somando duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Corinthians ainda sem Dorival Júnior

O Corinthians acertou a contratação do técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (25). A contratação foi concretizada após duas reuniões entre Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e o treinador, em Florianópolis. Dorival Júnior gostou do projeto apresentado pelo Timão e assinou contrato até o final de 2026, quando termina a gestão de Augusto Melo.

O último trabalho de Dorival Júnior foi na Seleção Brasileira, entre 2024 e 2025. Ao todo foram 16 jogos, sete vitórias, sete empates e duas derrotas. A trajetória do treinador acabou após uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

continua após a publicidade

Por clubes, os últimos trabalhos no futebol brasileiro credenciam o treinador ao cargo no Corinthians. No Flamengo, em 2022, conquistou a Copa do Brasil e Libertadores. No ano seguinte, sagrou-se campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo.