Diretor do Corinthians explica contratações para base e cita dificuldade financeira

Um dos principais responsáveis pela gestão das categorias de base do Corinthians, Claudinei Alves detalhou a política de contratação do clube, que realizou uma reformulação no setor após a posse de Augusto Melo.

Na última temporda, o clube realizou mais de 50 contratações, contabilizando atletas do sub-17 e sub-20. Alguns destes nomes aparecem na lista de 30 atletas inscritos na Copinha, enquanto outros já deixaram o Parque São Jorge, caso do atacante Arthur Sousa.

- Tive uma reunião com o presidente (Augusto Melo) em janeiro e fomos ao mercado procurar parcerias. O que encontramos de bom trouxemos para o Corinthians, outros não, não tínhamos caixa. Nosso rival levou muito deles para lá. Fomos ao mercado, conseguimos trazer algumas peças boas, e hoje nós também temos sub-18, sub-16, equipes formadas para fortalecer o time de cima na parte física, técnica e tática - afirmou Claudinei em coletiva realizada no CT Joaqui Grava.

A transição de atletas para o profissional após o título da Copinha em 2024 também gerou desfalques na base, especialmente na equipe sub-20. Diante disso, o clube precisou buscar reforços no mercado e apostou em parcerias para viabilizar as contratações.

Ao todo, 13 jogadores foram promovidos, com destaque para os volantes Breno Bidon (titular no profissional) e Ryan, o capitão Léo Mana e os atacantes Arthur Sousa e Kayke, autor do gol do título contra o Cruzeiro.

- Após a conquista da Copinha, 13 jogadores vieram para o lado de cá, no profissional, e outros foram embora, esvaziando nosso sub-20 - completou o dirigente.

Claudinei Alves, diretor de futebol da base, ao lado do presidente Augusto Melo (Foto: Reprodução)

Dificuldade financeira

Homem de confiança do presidente Augusto Melo, Claudinei realizou a transição com a antiga gestão em dezembro de 2023 e assumiu o cargo de forma oficial no início do último ano. O dirigente revelou que enfrentou problemas financeiros no início do trabalho, principalmete na disputa da última edição da Copinha.

– Fizemos uma transição no mês de dezembro, resolvi não mexer em nada do que já estava sendo montado, mas monitoramos bem de perto. E nos deparamos com alguns problemas que imediatamente foram solucionados. O primeiro deles foi a parte de hotel. Muito ruim, muito mesmo. Nós não íamos, quando os nossos jogadores ficavam 18, 19 dias, com todo o respeito àquele hotel, não podia. E ali começou a nossa saga de, sem dinheiro, ter que pegar o hotel e pagar por parte. Tive uma reunião com o prefeito de Marília na época, ele nos prometeu que ia repassar a verba que foi direcionada para eles, que eram 150 mil reais. O nosso hotel ficou em 353 mil, para vocês terem uma ideia. Falei com o presidente, o presidente falou: "Você sabe o que você está fazendo, deixa comigo então" – afirmou Claudinei.

