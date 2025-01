Mercado da Bola: Corinthians aposta em contrato de formação para manter filho de Fagner

Em meio às negociações para o empréstimo de Fagner ao Cruzeiro, o Corinthians aposta no contrato de formação assinado com Henrique Lemos, válido até dezembro de 2027, para garantir a permanência do volante no clube.

O executivo da base, Alex Brasil, afirmou que mantém conversas com o jovem e acredita que o volante tem o desejo de desvincular sua carreira, que está apenas começando, da de seu pai, que soma mais de 500 partidas pelo Corinthians.

- Ele é um atleta do clube, acho que o Fagner tem a sua carreira consolidada, o Henrique tem a sua iniciando aqui no clube. É uma peça fundamental no departamento nosso, a gente conta muito com esse atleta, acho que eu tenho certeza, um garoto muito útil, eu tive alguns contatos com ele, diversos contatos com ele, inteligente, acho que sabe o que quer. Eu tenho certeza que ele quer desvincular a carreira dele com a do pai, ele tem tudo para decolar e fazer uma bela carreira, como o pai fez - afirmou Alex Brasil.

Para se transferir para o Cruzeiro, o jogador precisaria receber uma proposta oficial, que poderia ser igualada pelo Corinthians. Além disso, segundo o quinto parágrafo do artigo 99 da Lei Geral do Esporte, o clube paulista teria o direito de receber multa de cerca de 200 vezes do montante gasto na formação do atleta.

O que diz a Lei do Esporte

§ 5º A organização esportiva formadora fará jus a valor indenizatório se ficar impossibilitada de assinar o primeiro contrato especial de trabalho esportivo por oposição do atleta, ou quando ele se vincular, sob qualquer forma, a outra organização esportiva, sem autorização expressa da organização esportiva formadora, observado o seguinte:

I – o atleta deverá estar regularmente registrado e não poderá ter sido desligado da organização esportiva formadora;

II – a indenização será limitada ao montante correspondente a 200 (duzentas) vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação do atleta, especificados no contrato referido no § 3º deste artigo;

III – o pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado por outra organização esportiva e deverá ser efetivado diretamente à organização esportiva formadora no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da data da vinculação do atleta à nova organização esportiva, para efeito de permitir novo registro em organização esportiva que administra e regula o esporte.

Henrique Lemos, filho do lateral Fagner, em partida do Corinthians (Foto: Reprodução)

Capitão e destaque da equipe sub-14, Henrique Lemos liderou o time até a semifinal do Paulistão na última temporada e é considerado um dos principais nomes da base. Nesta temporada, caso permaneça, ele defenderá a equipe sub-15.