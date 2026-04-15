Veja gols em Corinthians x Santa Fé: Raniele coloca o Timão na frente

O Corinthians recebe o Santa Fé, na Neo Química Arena, pela Libertadores. Em jogo truncado, o Timão não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Mas, foi no início da segunda etapa que a equipe de Fernando Diniz encontrou o gol, com Raniele. Minutos depois, o Clube do Povo ampliou com Gustavo Henrique.

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Veja o gol:

Raniele abre o placar.

Gustavo Henrique amplia.

Raniele voltou a trabalhar no gramado (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Corinthians x Santa Fé!

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Corinthians desfalcado

O Corinthians terá uma série de desfalques por questões físicas. João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles não fica à disposição enquanto se recupera de uma lesão no calcanhar direito.

No setor ofensivo, Memphis segue em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Kaio César ainda se recupera de problema no músculo posterior da coxa direita, mesma região afetada de Gui Negão, que sofreu estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20. Já Fabrizio Angileri trata um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

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Com isso, o técnico Fernando Diniz decidiu repetir a escalação da equipe que disputou suas duas primeiras partidas sob seu comando e que, até o momento, segue invicta.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

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Histórico do confronto

O histórico entre Corinthians e Santa Fe é curto, mas favorável ao clube brasileiro. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2016. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Timão venceu por 1 a 0. Na volta, em Bogotá, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Elias para o Corinthians.

Passaram-se, portanto, dez anos sem um confronto direto entre as equipes. Naquela edição, o Corinthians avançou na primeira colocação do grupo, enquanto o Santa Fe foi eliminado ainda na fase inicial.