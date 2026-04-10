Diniz exalta desempenho do Corinthians em vitória na Argentina: 'Previsão positiva'

O Corinthians venceu o Platense por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (09), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, em partida que marcou a estreia de Fernando Diniz no comando da equipe.

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Diniz destacou a entrega da equipe e a capacidade de organização defensiva, além do papel decisivo do goleiro Hugo Souza em momentos de pressão do adversário. O treinador também projetou evolução ao longo da temporada, reforçando a confiança no elenco e no processo de trabalho.

— Alegria muito boa estrear vencendo e quebrar essa sequência de derrotas. Jogo difícil aqui. Esse time ganhou o Campeonato Argentino na temporada passada. E acho que o mais importante foi a entrega do time, soube se defender muito bem, Hugo fez duas boas defesas. Minha previsão é positiva, o time vai evoluir muito com treinamento, time que tem qualidade e jogadores com vontade de trabalhar. Isso dá para perceber, já percebi jogando contra e percebo agora nesses primeiros contatos. Jogadores que representam a torcida do Corinthians — disse Fernando Diniz em coletiva.

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O comandante ainda comentou as escolhas táticas feitas na estreia, incluindo oportunidades dadas a jovens atletas como Kayke, além do reposicionamento de André no meio-campo, decisões tomadas com base em observações de treinos e partidas recentes.

— Sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kayke jogou futebol de salão com um dos meus filhos, o Bidon também. Não sei se é sorte, mas no jogo contra o Vasco ele foi muito bem, me chamou muita atenção. Às vezes não tem sequência, porque são muitos jogadores de qualidade. Peguei o histórico recente dele, jogou pouco, mas foi bem contra o Capivariano — seguiu.

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— Trazendo o André para o meio, ele era uma das possibilidades. Gostei do primeiro treinamento, coloquei para revezar, e no segundo escolhi para ele começar o jogo. Peguei informações e fomos felizes. Tem muito talento. Espero que ele mantenha o rendimento. Ele foi bem, importante na parte tática. Jogo truncado, difícil. Ele estava sendo produtivo — finalizou.

André voltou atuar como meio-campista (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

O que vem pela frente para o Corinthians?

Agora, o Corinthians vira a atenção para o Campeonato Brasileiro. No domingo (12), a equipe enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, no primeiro clássico de Fernando Diniz pelo Timão.

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