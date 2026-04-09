Corinthians

Veja gols de Platense x Corinthians: Aposta de Diniz dá certo e Timão larga na frente

Kayke marca com assistência de Garro

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 09/04/2026
22:22
Atualizado há 1 minutos
Fernando Diniz, técnico do Corinthians
imagem cameraFernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
O Corinthians saiu na frente no duelo contra o Platense, na estreia do Alvinegro na Libertadores. O garoto da base do Timão, Kayke, aproveitou a assistência de Rodrigo Garro para empurrar para dentro do gol argentino. Minutos depois, Yuri Alberto ampliou.

Veja o gol:

Gol de Kayke.

Gol de Yuri.

Apresentação do técnico Fernando Diniz no Corinthians
Apresentação do técnico Fernando Diniz no Corinthians (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O JOGO

Dono da casa, o Platense começou a partida com mais posse de bola e buscando o gol com mais frequência do que o Corinthians. Aos seis minutos, Amarfil tentou um chute quase do meio-campo para encobrir Hugo Souza, mas mandou para fora.

Ainda com o controle do jogo, o time argentino voltou a levar perigo quando Mainero arriscou de fora da área em um chute perigoso, mas também sem direção do gol.

🤑 Aposte em jogos pelo o mundo todo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O Platense criou a principal chance aos 31 minutos. Mainero cruzou e Lencina cabeceou no canto, mas Hugo Souza foi buscar e fez grande defesa.

O Corinthians teve grande chance já nos acréscimos, quando Rodrigo Garro deu um bonito passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou, mas acabou entregando a bola nas mãos do goleiro Borgogno.

SEGUNDO-TEMPO

Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o que levou quase toda a primeira etapa para produzir: finalizar com perigo. Breno Bidon recebeu próximo à área e arriscou um chute forte, mas mandou para fora.

O gol do Corinthians saiu aos sete minutos. André tocou de cabeça para Yuri Alberto, que rolou para Garro. Com muita classe, o meia deixou Kayke, uma das apostas de Fernando Diniz, na cara do gol para tocar na saída do goleiro e abrir o placar.

O segundo gol do Timão saiu aos 24 minutos, quando Rodrigo Garro voltou a encontrar Yuri Alberto. Livre dentro da área, o atacante finalizou para o gol e ampliou a vantagem.

Atrás do placar, o time argentino diminuiu o ritmo e viu o Corinthians passar a dominar o meio-campo. Houve tempo ainda para Fernando Diniz fazer testes, rodando a equipe, com as entradas de Lingard e Pedro Raul.

O Platense ainda teve Saborido expulso com cartão vermelho após dura entrada em Matheus Bidu. Nada que alterasse o placar na vitória por 2 a 0 do Corinthians.

