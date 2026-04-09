Veja gols de Platense x Corinthians: Aposta de Diniz dá certo e Timão larga na frente
O Corinthians saiu na frente no duelo contra o Platense, na estreia do Alvinegro na Libertadores. O garoto da base do Timão, Kayke, aproveitou a assistência de Rodrigo Garro para empurrar para dentro do gol argentino. Minutos depois, Yuri Alberto ampliou.
Veja o gol:
Gol de Kayke.
Gol de Yuri.
O JOGO
Dono da casa, o Platense começou a partida com mais posse de bola e buscando o gol com mais frequência do que o Corinthians. Aos seis minutos, Amarfil tentou um chute quase do meio-campo para encobrir Hugo Souza, mas mandou para fora.
Ainda com o controle do jogo, o time argentino voltou a levar perigo quando Mainero arriscou de fora da área em um chute perigoso, mas também sem direção do gol.
🤑 Aposte em jogos pelo o mundo todo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
O Platense criou a principal chance aos 31 minutos. Mainero cruzou e Lencina cabeceou no canto, mas Hugo Souza foi buscar e fez grande defesa.
O Corinthians teve grande chance já nos acréscimos, quando Rodrigo Garro deu um bonito passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou, mas acabou entregando a bola nas mãos do goleiro Borgogno.
SEGUNDO-TEMPO
Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o que levou quase toda a primeira etapa para produzir: finalizar com perigo. Breno Bidon recebeu próximo à área e arriscou um chute forte, mas mandou para fora.
O gol do Corinthians saiu aos sete minutos. André tocou de cabeça para Yuri Alberto, que rolou para Garro. Com muita classe, o meia deixou Kayke, uma das apostas de Fernando Diniz, na cara do gol para tocar na saída do goleiro e abrir o placar.
O segundo gol do Timão saiu aos 24 minutos, quando Rodrigo Garro voltou a encontrar Yuri Alberto. Livre dentro da área, o atacante finalizou para o gol e ampliou a vantagem.
Atrás do placar, o time argentino diminuiu o ritmo e viu o Corinthians passar a dominar o meio-campo. Houve tempo ainda para Fernando Diniz fazer testes, rodando a equipe, com as entradas de Lingard e Pedro Raul.
O Platense ainda teve Saborido expulso com cartão vermelho após dura entrada em Matheus Bidu. Nada que alterasse o placar na vitória por 2 a 0 do Corinthians.
