Yuri Alberto explica cirurgia no siso e exalta Garro após vitória do Corinthians

Com brilho de Yuri Alberto, o Corinthians venceu o Platense por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (09) no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, e estreou com o pé direito na Libertadores de 2026.

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Yuri Alberto, que foi ausência nas duas últimas atividades da equipe após passar por um procedimento para a retirada do dente do siso, se recuperou a tempo de ser titular e marcar um dos gols da vitória.

— Eu estou com essa dor desde terça passada, meu siso cresceu na diagonal, vinha empurrando, fora a dor do siso. Na segunda eu falei que não tinha jeito, tinha que fazer. Na segunda fizemos e prometi que me recuperaria rápido para estar disponível. Graças a Deus vim e pude ajudar a equipe a sair vitoriosa — disse Yuri Alberto à ESPN.

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Fernando Diniz no comando do Timão (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

O camisa 9 também falou sobre a semana difícil do Corinthians, marcada por manifestações da torcida, queda do técnico Dorival Júnior e uma sequência de nove jogos sem vitórias.

— Foi uma sequência difícil, mas fomos resilientes, junto com nossa torcida. Como eu disse, primeiro tempo difícil, uma chance tive, faltou perna. Mas graças a Deus, voltamos melhor, atacamos os espaços e fomos felizes. Com assistências do Garro, feliz por ele, voltar a ser o Garro que a gente conhece, talentoso, que cria muito para nós — concluiu.

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O que vem pela frente para o Corinthians?

Agora, o Corinthians vira a atenção para o Campeonato Brasileiro. No domingo (12), a equipe enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, no primeiro clássico de Fernando Diniz pelo Timão.

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