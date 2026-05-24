Labyad comemora gol da vitória do Corinthians: 'É um sentimento incrível!'

O Corinthians conseguiu nos minutos finais um alívio na tabela do Campeonato Brasileiro ao derrotar, em casa, o Atlético-MG por 1 a 0. O golaço do marroquino Zakaria Labyad fez a equipe somar 21 pontos, afastando-se um pouco da zona de rebaixamento com a qual flertava. Após a partida, ele comentou a importância do gol e especialmente do resultado em casa.



Labyad, durante a semana, se tornou o primeiro jogador marroquino a balançar as redes em uma partida da Conmebol (pela Libertadores, no empate com o Peñarol), e, neste domingo, passa a ser o primeiro de seu país a marcar no Campeonato Brasileiro. Foi também o primeiro gol dele na Neo Química Arena.



— É um sentimento incrível! O meu segundo gol em três dias, dois gols importantes. Estou feliz pelo clube e pelos torcedores, eles merecem.

continua após a publicidade

O meia afirmou que, quando conseguiu a finalização, já sabia que teria destino certo:



— Não sei o que dizer. Quando o cruzamento, chutei, e quanto toquei na bola já sabia que era gol. É um sentimento louco, e não sabia nem como comemorar. O clube merece, temos um grande time, é um ótimo sentimento para todos os jogadores. Vai Corinthians!

Memphis "engraxa a chuteira" de Labyad na comemoração do gol da vitória corintiana (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O marroquino também comentou a pressão pela situação ruim da equipe na tabela do Brasileirão. Afirmou que o técnico Fernando Diniz falou antes da partida sobre a importância dos resultados nessas duas últimas partidas antes da paralisação para a Copa do Mundo.



— O jogo era muito importante para nós. O treinador falou com a gente que era um jogo muito importante antes da paralisação, e nós podíamos sentir isso. Cometemos alguns erros, a pressão era grande, mas os torcedores merecem essa vitória.



Com os gols marcados na Libertadores e no Brasileiro, ele espera ter mais chances.

continua após a publicidade

— Eu tinha esperança de ter alguns minutos de jogo hoje. Sempre tento dar 100%, devolver a confiança que recebo. Não estava jogando muito, vinha sendo difícil nos últimos meses. Espero que consiga mais chances — concluiu.





➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes da paralisação para a Copa do Mundo, o Corinthians ainda enfrentará o Grêmio, no próximo sábado, em Porto Alegre. O clube, em 17 rodadas, agora soma 21 pontos, atenuando um pouco a situação desconfortável na tabela. Na Libertadores, o quadro é diferente. O clube do Parque São Jorge já garantiu o primeiro lugar do Grupo E e cumpre tabela na quarta-feira contra o Platense.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.