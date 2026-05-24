Labyad comemora gol da vitória do Corinthians: 'É um sentimento incrível!'
Marroquino já havia marcado pela Libertadores na quinta-feira: 'A pressão era grande'
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O Corinthians conseguiu nos minutos finais um alívio na tabela do Campeonato Brasileiro ao derrotar, em casa, o Atlético-MG por 1 a 0. O golaço do marroquino Zakaria Labyad fez a equipe somar 21 pontos, afastando-se um pouco da zona de rebaixamento com a qual flertava. Após a partida, ele comentou a importância do gol e especialmente do resultado em casa.
Labyad, durante a semana, se tornou o primeiro jogador marroquino a balançar as redes em uma partida da Conmebol (pela Libertadores, no empate com o Peñarol), e, neste domingo, passa a ser o primeiro de seu país a marcar no Campeonato Brasileiro. Foi também o primeiro gol dele na Neo Química Arena.
— É um sentimento incrível! O meu segundo gol em três dias, dois gols importantes. Estou feliz pelo clube e pelos torcedores, eles merecem.
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O meia afirmou que, quando conseguiu a finalização, já sabia que teria destino certo:
— Não sei o que dizer. Quando o cruzamento, chutei, e quanto toquei na bola já sabia que era gol. É um sentimento louco, e não sabia nem como comemorar. O clube merece, temos um grande time, é um ótimo sentimento para todos os jogadores. Vai Corinthians!
O marroquino também comentou a pressão pela situação ruim da equipe na tabela do Brasileirão. Afirmou que o técnico Fernando Diniz falou antes da partida sobre a importância dos resultados nessas duas últimas partidas antes da paralisação para a Copa do Mundo.
— O jogo era muito importante para nós. O treinador falou com a gente que era um jogo muito importante antes da paralisação, e nós podíamos sentir isso. Cometemos alguns erros, a pressão era grande, mas os torcedores merecem essa vitória.
Com os gols marcados na Libertadores e no Brasileiro, ele espera ter mais chances.
— Eu tinha esperança de ter alguns minutos de jogo hoje. Sempre tento dar 100%, devolver a confiança que recebo. Não estava jogando muito, vinha sendo difícil nos últimos meses. Espero que consiga mais chances — concluiu.
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Antes da paralisação para a Copa do Mundo, o Corinthians ainda enfrentará o Grêmio, no próximo sábado, em Porto Alegre. O clube, em 17 rodadas, agora soma 21 pontos, atenuando um pouco a situação desconfortável na tabela. Na Libertadores, o quadro é diferente. O clube do Parque São Jorge já garantiu o primeiro lugar do Grupo E e cumpre tabela na quarta-feira contra o Platense.
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