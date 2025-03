Pitaco do Guffo: os destaques táticos da vitória do Corinthians

Em uma partida bastante movimentada, o Corinthians venceu o Santos em Itaquera por 2 a 1 neste domingo (9) e garantiu vaga na final do Paulistão 2025. Os duelos entre as ideias de Ramón Díaz e Pedro Caixinha mostraram duas equipes em momentos diferentes. Vamos ver os destaques táticos da vitória do Corinthians.

Sem Neymar em campo, o Santos ofereceu uma bela resistência defensiva ao losango ofensivo do Timão, e teve nas alterações de posição de Soteldo e Tiquinho Soares um recurso interessante para gerar perigo contra o Corinthians. Inclusive, olhando o mapa de desafios vencidos (abaixo), nota-se como o Santos ganhou o meio-campo, mas perdeu as duas áreas.

Mapa de desafios mostra Santos ganhando o meio-campo (Fonte: SportsBase)

A diferença entre eficiência e eficácia

Um dos destaques táticos da vitória do Corinthians passa pela diferença entre ser eficiente e ter eficácia. Vendo o mapa de finalizações das duas equipes (abaixo), percebemos que o Santos finalizou 10 vezes, acertando apenas um “na casinha”: justamente o gol de Tiquinho.

Corinthians finalizou menos mas com mais perigo (Fonte: SportsBase)

A eficácia do Peixe não foi suficiente para superar a eficiência do Timão, que finalizou menos vezes, mas acertou 50% das suas finalizações e converteu dois gols. Inclusive, cinco das oito finalizações foram dentro da área. E para afirmar que elas foram realmente mais perigosas, basta ver os Gols Esperados (xG): o Corinthians fabricou 1.17 xG e o Santos 0.64 xG. Isso quer dizer que as finalizações do Timão tiveram na média 14% de probabilidade de gol, contra 6% das do Santos.

Jogando sempre para frente

Jogando pra frente desde a defesa (Fonte: SportsBase)

Já contei aqui na coluna a importância de Garro para este time do Corinthians. A confirmação de quem mais finalizou na partida e acertou passes-chave para o Timão, mostra mais uma vez como a ideia de jogo de Ramón Díaz passa pelo argentino. Inclusive isso ajuda o brilho de Memphis e que Yuri Alberto seja mais produtivo.

Os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique foram os que mais deram passes progressivos, fazendo a equipe jogar para frente desde atrás. A organização ofensiva começa com a saída de três e a conexão entre os zagueiros na saída de bola. Os destaques táticos da vitória do Corinthians mostram como o Timão chega à final do Paulista pronto para disputar o título.

Dados e Mapas: SportsBase