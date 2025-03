Com dores, Garro quer jogar decisão do Corinthians no ‘sacrifício’

Rodrigo Garro fez o gol que levou o Timão de volta à final do Campeonato Paulista após cinco anos. Neste domingo (9), o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena. No primeiro tempo, Yuri Alberto e Tiquinho Soares balançaram as redes. Na etapa final, o argentino marcou pela primeira vez na temporada e decidiu a semifinal do torneio estadual.

O herói da classificação do Corinthians não está 100%. Rodrigo Garro sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o fim do último ano, o que o fez perder os primeiros jogos desta temporada. O meia admitiu que ainda sente dores, mas enfatizou que não quer ficar de fora das próximas partidas.

Na quarta-feira (12), o Timão enfrenta o Barcelona de Guayaquil, na Neo Química Arena, precisando reverter uma desvantagem de três gols para avançar à fase de grupos da Libertadores. No jogo de ida, no Equador, o Corinthians perdeu por 3 a 0.

— É o Corinthians, quando você está em um time como esse sempre há a necessidade de jogar, próximo jogo é sempre o mais importante. Sim, meu joelho continua difícil, mas não há tempo para penar nisso, quero continuar, quero ficar 100% fisicamente e tratar de, na Data Fifa, continuar recuperando para depois disso voltar e fazer o meu melhor porque acho que posso melhoras, hoje fiz o gol, mas tem situações que o joelho me limita, mas estou tranquilo, tenho profissionais tratando minha lesão e vou continuar — disse o meia do Timão na zona mista da Neo Química Arena.

Rodrigo Garro marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palavra da comissão técnica

Após a vitória do Corinthians sobre o Santos, Ramón e Emiliano Díaz concederam entrevista coletiva na Neo Química Arena. O auxiliar do Timão valorizou o esforço de Rodrigo Garro para atuar mesmo com dores.

— De todos os jogadores com quem trabalhei, eu acho que ele é o melhor. O coração que esse cara tem, ninguém mais tem entre todos com quem já trabalhei. Ele estando em campo, nós precisamos dele, porque é o jogador mais importante que temos e está fazendo um esforço enorme. Mas jogo a jogo, isso é fundamental, e ele vai ter que jogar — disse o Emiliano Díaz em entrevista coletiva.

O auxiliar do Timão destacou a entrega de Rodrigo Garro em momentos complicados da temporada. Neste ano, o jogador precisou trocar a camisa 10 pela 8 e, segundo Emiliano Díaz, isso não afetou sua dedicação ao time. O auxiliar deixou claro que nem cogita deixar o meia no banco contra o Barcelona de Guayaquil.

— É difícil para um cara que fez tanto pelo clube como ele. No ano passado, neste ano... Troca de números, falam um monte de coisas, e ele sempre está ali. Quer jogar com dor, né? O cara tem um coração que... Volto a repetir: nunca trabalhei com outro jogador que tenha esse coração. Então, a verdade é que ele pode jogar. Pode jogar, porque... se não jogar, vai ficar puto — brincou o argentino.