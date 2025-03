Derby: como dúvida entre Garro e Romero pode impactar o Corinthians; veja análise

Rodrigo Garro sentiu dores e deixou o treino antes do fim da atividade desta quarta-feira (26), no CT Dr. Joaquim Grava. O meia é dúvida no Corinthians para a decisão do Paulistão contra o Palmeiras, que acontece nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Caso o argentino fique fora, a tendência é que Romero seja o titular.

Garro sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito e tem atuado com dores desde o fim do ano passado. Nesta temporada, a lesão já o tirou do início do campeonato e de jogos importantes, incluindo a primeira partida da final do Paulistão.

Na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da decisão, Garro ficou no banco, enquanto Romero foi titular. Além da mudança de jogadores, a escolha também impactou o esquema tático, que passou do 4-4-2 para o 4-3-3.

Gustavo Fogaça, colunista do Lance!, analisou os jogadores e como a decisão de Ramón Díaz pode afetar a dinâmica do Derby.

Romero e Garro podem ser titulares em decisão contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

"Cada opção traz um sacrifício" - Gustavo Fogaça

O modelo de jogo do Ramón Díaz dá muita liberdade aos homens da frente na hora da construção. Essa fluidez posicional permite uma associação pelos corredores centrais que fica muito clara quando Garro joga: o argentino é fundamental para que essa construção seja mais eficiente, com Yuri Alberto e Memphis alternando como referência.

A entrada de Romero muda um pouco o modelo nessa construção, pois quem faz a amplitude no Corinthians são os laterais, e não os extremos. Inclusive, quem pode ser considerado ponta nesse time? Talles Magno? Romero é o mais próximo a isso. No mapa abaixo, vemos as 26 bolas que o paraguaio recebeu em contra ataques do time. A maioria pela ponta direita, abrindo o campo no último terço.

Com Romero em campo, a circulação do Corinthians muda um pouco seu fluxo, de uma associação pelo meio para a possibilidade de abrir o jogo. Inclusive, isso deve fazer com que Matheuzinho e Angileri sejam mais participativos na fase ofensiva. Mas também vai forçar que essa liberdade posicional dos homens da frente fique mais limitada. São os desafios das boas opções que tem Ramón Díaz.

Todos os pontos representam onde Romero recebeu passes no jogo entre Corinthians e Palmerias, pela ida do Paulistão (Gráfico: SportsBase)

Decisão do Paulistão

Corinthians e Palmeiras fazem a grande final do Campeonato Paulista nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão joga com a vantagem do empate para conquistar o título, enquanto o Verdão precisa vencer para levar a decisão, no mínimo, aos pênaltis