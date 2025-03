Derby: Torcida do Corinthians planeja mosaico e ação especial para decisão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (27), na Neo Química, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A diretoria do clube alvinegro, patrocinadores e torcedores preparam ações no estádio para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com colaboração da patrocinadora do clube, a casa de apostas Esportes da Sorte, o Corinthians distribuirá cerca de 40 mil bandeirinhas personalizadas com a frase "Bem-vindo ao Hospício" nos setores leste do estádio. Também haverá a tradicional queima de fogos na entrada dos times em campo.

Na noite desta quarta-feira (26), véspera da decisão, membros das torcidas organizada do Corinthians estiveram na Neo Química Arena preparando um mosaico que será levantado na entrada dos times em campo.

continua após a publicidade

Fiel esteve na Neo Química Arena (Foto: Reprodução/X/Gaviões da Fiel)

Torcida do Corinthians

Por decisão do Ministério Público de São Paulo, que vigora desde 2016, o estádio terá apenas torcedores do Timão, devido à imposição de torcida única em clássicos na capital paulista. Na ida, apenas com palmeirenses, o clube alvinegro venceu o rival por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto.

Todos os ingressos disponíveis no Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, foram reservados. Nos bastidores, a expectativa diretoria é que a partida quebre o recorde de público do estádio, que comporto 49 mil torcedores.

continua após a publicidade

A torcida do Corinthians quebrou o recorde de público em jogos da equipe no estádio neste Paulistão. Na nona rodada da primeira fase, o Timão venceu o Santos por 2 a 1 e 47.695 torcedores pagantes estiveram na Neo Química Arena.

Luta pelo título

O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Com isso, o Timão pode até empatar atuando em casa para sair com o título do Paulistão. Em caso de vitória mínima do Palmeiras, o resultado será resolvido nos pênaltis.