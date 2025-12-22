Lance! volta às bancas em edição histórica do título do Corinthians na Copa do Brasil

Os torcedores do Corinthians ganharam um motivo extra para celebrar a conquista da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (23), o Lance! volta às bancas em uma edição especial e histórica: uma revista-pôster que destaca as memórias do tetra do Timão na competição nacional.

continua após a publicidade

Agora, a Fiel terá a chance de guardar uma lembrança exclusiva de mais um título conquistado sobre o Vasco, no Maracanã. A revista estará disponível em 1600 bancas espalhadas por São Paulo, incluindo a capital e a Grande São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre a campanha do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians estreou na Copa do Brasil direto na terceira fase, em abril, contra o Grêmio Novorizontino, vencendo os dois jogos por 1 a 0, com gols de Héctor Hernández e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Na sequência, eliminou o Palmeiras, com 1 a 0 em Itaquera (Memphis Depay) e 2 a 0 no Allianz Parque (Gustavo Henrique e Matheus Bidu). Nas quartas, passou pelo Athletico-PR com 1 a 0 na Arena da Baixada (Gui Negão) e 2 a 0 na Neo Química Arena (Garro e Gui Negão). Na semifinal, superou o Cruzeiro nos pênaltis, após dois duelos equilibrados.

Melhores momentos: É Tetra! Corinthians bate o Vasco no Maracanã e conquista a Copa do Brasil

Com a taça da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. O time também assegurou presença na Supercopa Rei (atual nome da Supercopa do Brasil), em duelo contra o Flamengo, campeão brasileiro. A partida está prevista, inicialmente, para o dia 24 de janeiro, mas a data ainda pode ser alterada, assim como o local, que segue indefinido.

continua após a publicidade