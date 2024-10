Corinthians x Flamengo: o ambiente de tensão mesmo antes de a bola rolar

A torcida do Flamengo nos arredores da Neo Química Arena (Foto: Thiago Braga/Lance!)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 20/10/2024 - 17:30 • São Paulo (SP)

Neste domingo, 20, a capital paulista acordou com uma energia diferente. Nas ruas, o trânsito intenso que dominava a Zona Leste desde as primeiras horas da manhã já anunciava a importância do confronto. Era dia do ‘Clássico das Multidões’, entre Corinthians e Flamengo.

A chuva fina que caía sobre São Paulo não esfriou os ânimos. A zona do estádio fervilhava de corintianos que, em marcha firme, seguiam para o palco do jogo que definiria o finalista da Copa do Brasil. A movimentação era incessante, como se o clássico atraísse, de fato, multidões.

O fato de ser uma manhã de domingo não diminiu o trânsito perto do estádio. O alto volume de carros, somada à chuva fina que caía na capital paulista fez da zona leste a região com maior lentidão de carros, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Quando a torcida do Flamengo chegou à Arena, alguns torcedores do Corinthians tentaram invadir o setor destinado aos visitantes, que resultou em uma pedrada que atingiu uma van de flamenguistas.

Nos bastidores, a operação era milimetricamente calculada. Uma funcionária da Neo Química Arena, no meio da agitação pré-jogo, dava instruções precisas aos seguranças que, atentos, se preparavam para um longo dia de trabalho.

— Aqui embaixo ficam os camarotes do Flamengo. Não pode deixar acontecer nada. Não pode cuspir, não pode jogar nada. Se cuspir, se jogar alguma coisa, filma, pega e leva — orientava ela, com autoridade.

Quando os torcedores entravam nas cadeiras, recebiam das mãos de funcionários da arena faixas com os dizeres: "Todo Poderoso Timão". No setor das organizadas, as faixas pretas e brancas, símbolos da paixão corintiana, tremulavam no ar. O telão da Arena exibia lances icônicos da história do clube, resgatando a memória da ‘Democracia Corinthiana’ e outros momentos gloriosos. Era uma tentativa de injetar ainda mais adrenalina em uma massa já eufórica.

A mídia se fez presente em peso. Mais de 450 profissionais de imprensa estavam credenciados para a cobertura da partida, sem contar a equipe técnica, que operava as engrenagens invisíveis da transmissão. O canal SporTV fez o ‘Seleção SporTV’ direto do estádio.

Enquanto isso, nas arquibancadas, torcedores organizados do Corinthians ainda chegavam com 20 minutos de bola rolando, reforçando a máxima de que o clássico, mesmo começando, continuava a atrair e mobilizar.