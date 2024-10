Bruno Henrique é criticado por expulsão em Corinthians x Flamengo: ‘Pode rescindir’

Bruno Henrique atinge cabeça de Matheuzinho no duelo entre Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 16:45 • Rio de Janeiro (RJ)

]O atacante Bruno Henrique foi expulso no jogo entre Corinthians e Flamengo por conta de uma grave falta em Matheuzinho. O camisa 27 atingiu a cabeça do lateral-direito com a sola de sua chuteira.

Nas redes sociais, o atleta foi muito criticado por desfalcar a equipe de Filipe Luís no início da partida. Com isso, o Rubro-Negro atuará por mais de 60 minutos com 10 homens em campo e em desvantagem numérica.

