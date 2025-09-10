O Corinthians está escalado para o confronto contra o Athletico Paranaense, na noite desta quarta-feira (10), pela Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e vale uma vaga na semifinal da competição.

continua após a publicidade

A principal surpresa dos onze iniciais é Matheus Bidu escalado no meio de campo. O jogador foi improvisado pelo treinador e forma o setor com Maycon, Breno Bidon e Garro. Fabrizio Angileri ganha chance na lateral-esquerda.

O Corinthians se mobilizou para contar com Hugo Souza para a decisão. O goleiro foi convocado para a Seleção Brasileira e esteve na Bolívia, na terça-feira (9), onde a equipe de Ancelotti foi derrotada por 1 a 0. A diretoria alvinegra fretou um avião, o goleiro chegou na manha desta quarta-feira (10), e será titular contra o Athletico Paranaense.

continua após a publicidade

Dorival Júnior volta a contar com Yuri Alberto para o duelo. O atacante se recuperou de uma cirurgia na hérnia inguinal e estará no banco de reservas. A última vez que o atleta entrou em campo foi na derrota para o Juventude, no dia 11 de agosto. Gui Negão começa entre os titulares.

Baixa de última hora

O Timão conta com um desfalque de última hora para o duelo contra o Athletico. Com um quadro de virose, André Ramalho foi poupado por Dorival Júnior, e será substituído por João Pedro. Além disso, o treinador não poderá contar com o atacante Romero, o zagueiro Félix Torres e o volante José Martínez. Os atletas também estiveram com suas seleções na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, não se recuperaram a tempo, e estão fora da decisão.

continua após a publicidade

Além dos convocados, os meias Raniele e André Carrillo seguem em recuperação de lesão e estão fora do duelo. O brasileiro trata um problema muscular, enquanto o peruano se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo.

O Corinthians inicia o confronto com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Maycon, Matheus Bidon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Gui Negão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Matheus Bidu terá nova função contra o Athletico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como vem o Athletico?

O treinador Odair Hellmann foi expulso no jogo de ida contra o Corinthians e não estará no banco de reservas da Neo Química Arena. Em seu lugar, estará o auxiliar Fábio Moreno. O Furacão entra em campo com: Santos; Terán, Aguirre, Esquivel e Benavidez; Felipinho, Élan Ricardo, Dudu e Léo Derik; Julimar e Viveros.

Olho na vaga

O Corinthians entra em campo com a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Curitiba, quando Gui Negão balançou as redes para o clube alvinegro. O vencedor do confronto avança às semifinais e encara Cruzeiro ou Atlético Mineiro.