Corinthians anuncia novo patrocinador para o time masculino

O Corinthians acertou com um novo patrocinador para o time masculino. A central de cooperativas para carne suína e lácteos Frimesa vai ter a logomarca estampada na omoplata esquerda do uniforme da equipe. O clube, inclusive, já divulgou imagens da camisa com o novo detalhe.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- O Corinthians celebra a chegada de mais uma empresa sólida, com faturamento representativo, que abraça o clube com uma marca presente na mesa de tantas famílias alvinegras. A Frimesa poderá provar do potencial do clube e do engajamento da fiel torcida, uma receita infalível para uma jornada de sucesso que começa hoje - afirmou o superintendente de marketing do Corinthians, Vinicius Manfredi, ao site do clube.

Elias José Zydek, presidente executivo da Frimesa, também celebrou a parceria com o clube paulista. Sandor Romanelli, superintendente comercial do Corinthians, também se manifestou. Ele espera uma parceria de sucesso.

continua após a publicidade

- A Frimesa está em um momento decisivo de expansão da sua presença no mercado nacional. Representamos milhares de famílias que produzem alimentos seguros, saudáveis e de origem garantida, e vemos no esporte – especialmente no Corinthians, um dos maiores canais de comunicação com os consumidores do Brasil – uma plataforma estratégica para fortalecer nossa marca e aproximar ainda mais a Frimesa das pessoas. Essa parceria traduz nossa visão de futuro: crescer com consistência, relevância e conexão com a vida dos brasileiros - explicou Zydek, que precedeu Romanelli:

- O momento para receber a Frimesa é muito adequado. Uma empresa que tem no cooperativismo uma de suas maiores características. O Corinthians sempre busca parceiros que se envolvam, cooperem, vivam o Corinthians. Isso que esperamos, uma parceria cheia de histórias e envolvimento com a coletividade corintiana", finalizou Sandor Romanelli, superintendente comercial do Alvinegro.

continua após a publicidade

Em campo

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. A equipe de Dorival Júnior volta a campo neste sábado, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.