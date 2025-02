Escalações de Portuguesa x Corinthians: Ramón Díaz promove mudanças na equipe

O Corinthians encara a Portuguesa neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista. Com a vaga assegurada para a próxima fase da competição estadual, o clube alvinegro irá atuar com uma equipe alternativa visando a estreia do Timão na Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Corinthians encaminha contratação de lateral-esquerdo argentino

Nenhum jogador que atuou na vitória do Corinthians sobre o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, estará em campo neste sábado (15). Os atletas sequer estão à disposição de Ramón Díaz para o confronto contra a Portuguesa.

O técnico argentino escalou o Corinthians com: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Alex Santana, Charles e Igor Coronado; Talles Magno e Romero.

continua após a publicidade

Foco na Pré-Libertadores

O Timão lidera a classificação geral do Campeonato Paulista com 25 pontos. Na próxima quarta-feira (19), o Corinthians enfrenta o Universidad Central, no Olímpico da UCV, na Venezuela, às 21h30 (de Brasília). A partida marca a estreia na Pré-Libertadores. O clube alvinegro precisa vencer dois confrontos eliminatórios para participar da fase de grupos do torneio continental. Por isso, Ramón Díaz optou por descansar os titulares.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Igor Coronado será titular do Timão no confronto contra a Portuguesa, neste sábado (15), no Pacembu(Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

Como vem a Portuguesa

Na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, a Lusa sonha com uma classificação para o mata-mata da competição estadual. A equipe tem dez pontos na tabela, um a mais que o Santos, com quem disputa uma vaga na segunda fase.

continua após a publicidade

O treinador Cauan de Almeida escalou a Portuguesa com força máxima para o confronto contra o Corinthians. A Lusa vem a campo com: Rafael Santos; Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique, Tauã e Cristiano; Jajá Silva, Maceió e Renan Peixoto