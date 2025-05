Corinthians e Boca se reencontram em amistoso festivo no Pacaembu

Treze anos após a final da Libertadores de 2012, Corinthians e Boca Legends voltarão a se enfrentar em um jogo comemorativo. A partida está marcada para o dia 5 de julho de 2025, às 15h, na Mercado Livre Arena Pacaembu, e terá em campo atletas presentes naquela decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O evento, chamado de Reencontro de Gigantes, tem caráter festivo e celebra a conquista inédita do Corinthians na principal competição sul-americana. Além do trio, Alessandro e Fábio Santos já foram confirmados.

O jogo busca reviver os momentos daquele confronto que marcou a história dos dois clubes. Na ocasião, o Corinthians venceu o Boca Juniors por 2 a 0 no Pacaembu e conquistou seu primeiro título da Libertadores.

continua após a publicidade

Segundo os organizadores, a proposta é oferecer aos torcedores a oportunidade de rever atletas que fizeram parte daquela campanha. Pelo lado do Boca, Pablo Mouche e Roberto Abbondanzieri estão confirmados. Já no Timão, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Alessandro e Fábio Santos também são presenças garantidas.

- É impossível esquecer aquela noite. E agora, poder reencontrar os amigos, vestir o manto e sentir o carinho da torcida mais uma vez… vai ser mágico - disse Alessandro, capitão do Corinthians no jogo de 2012.

continua após a publicidade

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 2 de junho, com pré-cadastro disponível no site Reencontro de Gigantes.

Alessandro está confirmado no evento Corinthians foi campeão em 2012 (Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

Veja abaixo a nota oficial do evento:

Você achou que nunca mais viveria isso. Mas vai acontecer. E vai ser gigante. As lendas do Corinthians e do Boca, que disputaram a final da Libertadores de 2012, em campo. Uma partida que mistura história, emoção e festa. No dia 5 de julho, o Reencontro de Gigantes toma conta da Mercado Livre Arena Pacaembu. Uma chance única de ver as lendas jogando ao vivo. De sentir de novo o frio na barriga. De cantar, vibrar e se emocionar - como só quem ama futebol entende. Não é só um jogo. É um reencontro com a sua paixão.