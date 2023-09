No caso do uruguaio, as conversas para renovação foram abertas ainda no primeiro semestre, e a diretoria aguarda a resposta do estafe do atleta nos próximos dias. Atlético-MG, Flamengo e Internacional monitoram a situação do jogador. Enquanto a situação de Gil dependerá da próxima diretoria, que será eleita no fim deste ano e assumirá em janeiro. A alta idade e as oscilações do defensor durante as últimas temporadas fazem com que a atual administração considere um risco a renovação, passando a responsabilidade para a gestão seguinte.