Contra o Leão do Pici, Bruno começou jogando como zagueiro, em uma formação com três defensores, mas vinha atuando como lateral nas últimas partidas, principalmente por conta do período em que Fagner ficou afastado devido a uma lesão na panturrilha. Com o retorno do titular da ala direita, que tem treinado nos últimos dias e só não foi para o Ceará para cumprir um cronograma de condicionamento físico, a tendência é que o camisa 23 comece jogando contra o Tricolor Gaúcho.