imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians anuncia desligamento de executivo da base; veja detalhes

Alex Brasil foi desligado de cargo no Timão

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 16/10/2025
20:19
Diretoria anunciou desligamento de Alex Brasil (Foto: Reprodução/Corinthians)
O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (16) o desligamento de Alex Brasil do cargo de executivo das categorias de base. A demissão faz parte do processo de renovação do departamento conduzido pela gestão de Osmar Stábile.

Na última semana, o clube alvinegro afastou Raphael Laruccia, treinador da equipe sub-17. O motivo do desligamento não foi explicado pela diretoria do Corinthians. Alex Brasil estava no Timão desde setembro do último ano.

A intenção da diretoria é renovar a estrutura das categorias de base, formada durante a gestão de Augusto Melo. O estopim da desconfiança ocorreu após a saída de Kauê Furquim, que deixou o clube para defender o Bahia. Na ocasião, a equipe soteropolitana aproveitou uma brecha contratual e o baixo salário do jogador para contratá-lo por cerca de R$ 14 milhões.

O clube alvinegro ainda não definiu quem será o substituto de Alex Brasil. A tendência é que a diretoria inicie as buscas por um novo nome para o cargo já na próxima semana.

Corinthians
Alex Brasil foi desligado do clube alvinegro (Foto: Reprodução/Corinthians)

Veja o comunicado do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do executivo de futebol de base, Alex Brasil. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados ao longo do último ano e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

