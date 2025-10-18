Corinthians volta a sofrer com desfalques após retorno do trio GYM

O Corinthians deixou a Neo Química Arena com os três pontos após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, mas volta a lidar com desfalques para o próximo compromisso, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Autor do gol da vitória alvinegra, Maycon recebeu o terceiro cartão amarelo na segunda etapa e cumprirá suspensão automática, assim como o lateral-direito Matheuzinho. A tendência é que José Martínez retorne ao time após se ausentar dos treinamentos por conta de problemas familiares, enquanto Charles (improvisado) e Jacaré disputam a vaga na lateral.

Dentro de campo, o Corinthians teve dificuldades na primeira etapa diante do Galo, apesar de controlar a posse de bola. Já nos 45 minutos finais, dominou as ações na Neo Química Arena e contou com um belo chute de fora da área de Maycon para garantir a vitória.

Com o resultado, o Corinthians voltou a vencer na competição depois de derrota no clássico contra o Santos e subiu na tabela de classificação do Brasileirão.

Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay voltaram a iniciar uma partida juntos com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians volta a ter Memphis, Garro e Yuri Alberto como titulares

Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto voltaram atuar juntos como titulares. O trio não iniciava um compromisso do Corinthians desde o duelo contra o Palmeiras, há mais de dois meses, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Esta, inclusive, é a primeira vez que o trio atuou junto sob o comando de Dorival no Campeonato Brasileiro. Juntos, foram os principais responsáveis pela arrancada da equipe na reta final de 2024, que garantiu a vaga do clube na Pré-Libertadores.