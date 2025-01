Corinthians: vaquinha para pagar estádio supera R$ 35 milhões

A Gaviões da Fiel anunciou neste sábado, 11, que a campanha de financiamento coletivo para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal superou a marca de R$ 35 milhões arrecadados. A iniciativa busca zerar o débito relacionado à construção da Neo Química Arena, um compromisso que ainda soma cerca de R$ 700 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Lula faz doação para vaquinha do Corinthians; veja o valor

— Iniciamos esta campanha em um momento desafiador, somado ao fim da temporada de jogos e período de datas festivas. Tivemos apenas uma partida na Neo Química Arena e, após isso, não tivemos mais a arquibancada pulsando. Nossa campanha seguiu apenas nas redes sociais com a força da nossa história e da nossa paixão pelo nosso Coringão — destacou a torcida organizada.

Nesta semana, a torcida pagou a 18ª parcela da dívida do clube com a Caixa. O valor do repasse foi de R$ 391.591,33, sendo a primeira parcela quitada em 2025 com recursos arrecadados pela campanha. A Gaviões da Fiel reforçou que toda a quantia destinada ao pagamento provém exclusivamente das doações feitas por torcedores.

continua após a publicidade

Vaquinha arrecadou R$ 35 milhões (Foto: Thiago Braga/Lance!)

O financiamento coletivo, lançado em novembro, visa encerrar a dívida. Inicialmente avaliado em R$ 400 milhões, o débito aumentou devido à soma de juros acumulados desde o início das obras do estádio, em 2014.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Apesar de uma queda nas doações durante o final do ano, a torcida organizada permanece otimista e já planeja novas ações para engajar os torcedores e intensificar a arrecadação. Com a força da Fiel, o objetivo é livrar o Corinthians de sua dívida histórica e consolidar a Neo Química Arena como um símbolo de superação para o clube.

continua após a publicidade

Confira a nota na íntegra abaixo:

Iniciamos esta campanha em um momento desafiador somado ao fim da temporada de jogos e período de datas festivas. Tivemos apenas uma partida na Neo Química Arena e, após isso, não tivemos mais a arquibancadas pulsando. Nossa campanha seguiu apenas nas redes sociais com a força da nossa história e da nossa paixão pelo nosso Coringão.

Hoje, alcançamos uma marca que representa muito mais do que um número: 35 milhões de reais arrecadados! É a prova viva de que o Corinthians é movido por amor, dedicação e o espírito inabalável da Fiel Torcida.

Quando tudo parece distante, a Fiel mostra que o impossível não existe para quem carrega o manto alvinegro. Essa conquista é a demonstração de que a nossa força nunca para, nunca se cansa.

Ainda temos um desafio pela frente, mas sabemos que vamos chegar lá! Estamos nos esforçando para buscar parceiros e realizar grandes ações a fim de incentivar a torcida e alcançar milhões de corinthianos que ainda não doaram.

Acesse agora www.doearenacorinthians.com.br e venha fazer parte dessa história!