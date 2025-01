Memphis manda recado e anima torcida do Corinthians: ‘O melhor está por vir’

Em meio à preparação do Corinthians para o início da temporada, Memphis Depay animou os torcedores do clube neste sábado (11). Em publicação nas redes sociais, o atacante holandês afirmou que "o melhor está por vir".

Assim como o restante do elenco alvinegro, Memphis está concentrado no CT Joaquim Grava para realizar atividades de pré-temporada visando o calendário de 2025.

Contratado em setembro do ano passado, Depay precisou de curto período de adaptação no futebol brasileiro para começar a corresponder em campo. Em 14 jogos (11 deles como titular), ele contribuiu com sete gols e quatro assistência, além de ser um dos principais responsáveis pela arrancada da equipe no Brasileirão.

O jogador, no entanto, pode perder os primeiros jogos da equipe devido ao curto período de preparação. Com o Mundial no calendário, o início do Paulistão foi antecipado, e o Corinthians estreia já nesta quinta-feira (16).

A equipe comandada por Ramón Díaz viaja até Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição estadual.

Memphis Depay durante partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Memphis no Corinthians

Em junho, Memphis defendeu a Holanda na Eurocopa, disputada na Alemanha, e nem o torcedor mais otimista imaginava que poderia vê-lo atuando pelo Corinthians em alguns meses. Sem clube após a passagem pelo Atlético de Madrid, o atacante agitou o mundo da bola ao escolher defender o Timão, em setembro.

- No início foram muitas conversas com o financeiro, marketing e com a patrocinadora, a gente tinha que ter certeza do que estávamos fazendo porque não era uma contratação pontual. (...) O Memphis nos trouxe muita técnica em campo, ajudou com outros atletas, no desempenho da equipe durante os jogos e também com a visibilidade. Temos jogos nossos transmitidos na Holanda, muita mídia internacional em cima da gente, isso é resultado de um projeto muito bem feito - afirmou o presidente Augusto Melo em exclusiva ao Lance!.