Melhorar o desempenho no Brasileirão, por sua vez, é considerado obrigação entre os corintianos. A equipe flerta com a zona do rebaixamento desde o início da competição. Luxa acredita que, com o crescimento do time, o segundo turno será visando um lugar mais alto na tabela. Porém, o grande desafio do treinador à frente do Corinthians no campeonato de pontos corridos é não deixar o clube alvinegro entrar no Z4. O entendimento interno é que, se isso acontecer, será difícil tirar o Timão do pelotão que está na parte baixa da classificação.