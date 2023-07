CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> TENSÃO? NO, NO, NO! A partida começou antes mesmo do apito inicial, quando o Corinthians recebeu um alerta de segurança para um possível clima hostil para a chegada do clube alvinegro no estádio Monumental. Foi recomendado até que a delegação fosse ao local da partida em um carro policial, o que foi recusada pela direção corintiana, que chegou à arena sem problemas.



> ERA SÓ USAR OS LADOS... Com uma linha de cinco jogadores na defesa, o Corinthians teve muitas dificuldades de criar condições de ataque no primeiro tempo e início do segundo. Resultado, o Universitario só não se aproveitou disso por conta da limitação técnica. De toda forma, foram os peruanos que chegaram mais. Porém, quando o Timão optou por usar os lados do campo, abriu o placar com Maycon, que entrou no segundo tempo. Biro, que também entrou no decorrer do jogo, acionou o lateral Matheus Bidu pela esquerda, o jogador levantou na área, Róger Guedes acertou a trave, de cabeça, e na volta o camisa 7 encheu o pé para abrir o placar.



> MAS NEM TUDO SÃO FLORES... O problema para o Corinthians é que cinco minutos após abrir o placar, o time viu Biro abrir os braços e tocar em uma bola cruzada por Andy Polo. O árbitro colombiano Wilmar Roldán não pensou duas vezes em marcar um pênalti. Edison Flores, que também entrou no decorrer do jogo, bateu forte, no canto esquerdo alto, e empatou tudo para o Universitario. O mesmo jogador quase virou a partida cinco minutos depois, quando finalizou de fora da área com curva e quase matou o goleiro corintiano Carlos Miguel, que passou da bola, mas se recuperou para fazer a defesa em dois tempos.



> ESTRELA DE GAROTO O garoto Ryan entrou no fim da partida e, após oito minutos em campo, marcou pela primeira vez como profissional, somente na sua segunda vez atuando pelo time principal. Empolgado, o jogador mostrou tirou a camisa e a mostrou aos torcedores peruanos.



> TENSÃO? !AHORA SÍ! Logo após o gol de Ryan, o clima de guerra esperado na partida aconteceu. Os jogadores do Universitario foram para cima dos atletas corintianos, que correram para se refugiar no banco de reservas. A polícia entrou no gramado com escudos, enquanto os torcedores peruanos arremessaram objetos em direção aos jogadores do Timão. O jogo ficou parado durante XX minutos. E quando voltou, o árbitro expulsou cinco jogadores: dois do Corinthians (Ryan e Matheus Araújo) e três da La U (Di Benedetto, Calcaterra e Guzmán, que estava no banco de reservas).