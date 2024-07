Corinthians treina com reforços e sob olhares de Ramón Diáz

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 14:45 • São Paulo (SP)

O Corinthians trabalhou na manhã deste sábado (13), no CT Dr. Joaquim Grava, com jogadores das categorias de base do Timão, além de Alex Santana, reforço ainda não anunciado de forma oficial, e do goleiro Hugo Souza, apresentado nesta sexta-feira (12). O trabalho técnico-tático foi comando pelo novo treinador do Timão, Ramón Díaz.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dez garotos das categorias de base do Timão completaram a atividade nesta manhã: os zagueiros Lorenzo (2007) e Pedro Paulo (2008); os laterais LC (2007) e Miguel (2007); os meias Caraguá (2007), Molina (2007) e Vitinho (2007); e os atacantes Araujo (2007), Kauã (2007) e Rodrigo (2007).

O elenco realizou um exercício de transição em três equipes, depois, a atividade tática começou dividindo os jogadores por setores defensivo e ofensivo. Por fim, os atletas ainda trabalharam finalizações no complemento do treino.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

A equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz tem mais dois dias de treinos antes de encarar o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para terça-feira (16), às 21h, na Neo Química Arena. O Corinthians precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento do campeonato.