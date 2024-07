Reprodução







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/07/2024 - 13:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira (12), no CT Joaquim Grava, o primeiro reforço desta janela de transferências: o goleiro Hugo Souza. O jogador de 25 anos usará a camisa número 1 e chega por empréstimo do Flamengo até o fim do ano, com opção de compra ao término do contrato. Ele chega confiante para mostrar trabalho e na briga pela titularidade no gol.

- Muito feliz de estar aqui, quero brigar pelo meu espaço, respeitando meu companheiros que são grandes goleiros e têm com qualidade absurda, eu tenho visto isso nos treinamentos diariamente. A inteção maior aqui é ajudar o clube e tenho certeza que todos estão preparados. A fiel pode estar um Hugo comprometido com o trabalho - disse o novo reforço corintiano, que também falou sobre a pressão de atuar no time.

- A pressão é uma honra, lidar com a pressão é satisfatório para estar em um lugar como esse, tem que entender que isso é normal. O mental é muito importante, trabalhei isso todos os dias - disse.

Atualmente, Matheus Donelli, formado nas categorias de base do Timão, é o titular na meta corintiana. Além dele, o clube ainda conta com Felipe Longo e Cadu, também da base.

- É uma posição de muito apreço que a torcida tem por todos os goleiros que passaram pelo clube, com grandes nomes que fazem parte da história... O Cássio é uma referência para nós que trabalhos nessa posição, eu me sinto honrado de estar aqui, de verdade, muito feliz de vestir essa camisa - disse Hugo.

Em relação ao período em que passou no exterior, Hugo Souza, que ficou uma temporada no Chaves, de Portugal, falou sobre o amadurecimento que teve, tanto pessoal quanto profissional.

- O futebol europeu é bem diferente, exige muito como atleta porque se você não estiver bem física e mentalmente, não consegue jogar bem. E no Brasil também é assim, aqui no Corinthians não tem como não desempenhar o seu melhor. Preciso estar no meu melhor nível. Não gosto de falar de mim, sou um goleiro alto, mas me considera ágil e espero ajudar o clube dentro da baliza e da tática que ele pedir - afirmou.

Chegada de Hugo Souza

O Corinthians pagará 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Rubro-Negro pelo empréstimo. Para comprar o jogador a partir de janeiro de 2025, em definitivo, o clube paulista terá que desembolsar 800 mil euros (R$ 4,7 milhões) para o Flamengo por 50% dos direitos econômicos.

O goleiro brasileiro disputou a sua última partida como titular em 27 de abril, pelo GD Chaves, de Portugal, contra o Casa Pia, pela 31ª rodada do Campeonato Português. A equipe de Hugo foi rebaixada por terminar a competição na lanterna.

Hugo foi formado nas categorias de base do Flamengo e disputou 71 partidas pelo clube. Após o acerto de Carlos Miguel para o Nottingham Forest e da ida de Cássio para o Cruzeiro, o Corinthians entendeu que o melhor nome para repor essas saídas era o do Hugo Souza.