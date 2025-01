Corinthians quer manter embalo no Paulistão com reforços e reencontro histórico

O Corinthians enfrenta o Velo Clube, neste domingo (19), às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na Neo Química Arena, o Timão busca chegar a nona vitória consecutiva sob o comando de Ramón Díaz, que poderá ter reforços para o confronto.

Na vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o RB Bragantino, na quinta-feira (16), no primeiro jogo do clube alvinegro na temporada, Ramón Díaz optou por escalar um time alternativo, sem a presença dos titulares que encerraram o último Campeonato Brasileiro. Apenas Yuri Alberto, Carrillo e Matheuzinho entraram no decorrer do jogo.

No confronto contra o Velo Clube, o treinador deve ter os reforços de mais jogadores do elenco. A grande novidade deve ser a presença de Memphis no banco de reservas. O holandês estava sendo desfalque de Ramón Díaz nos treinos, mas voltou participar das atividades em campo e tem condições de jogar por alguns minutos.

Igor Coronado também terá oportunidade. Na quinta-feira (16), o jogador não viajou com o grupo para Bragança Paulista. A justificativa oficial do clube que o meia se recuperava de uma virose. O atleta participou normalmente dos últimos treinos.

O Corinthians tem um desfalque certo para o confronto: Maycon, que está finalizando a recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. O volante tem previsão de retorno aos gramados em fevereiro. Outro desfalque é Rodrigo Garro, que seguirá em tratamento devido a uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Ramón Díaz deve optar por dar mais oportunidades aos jogadores que iniciaram o último confronto. Portanto, o Corinthians deve entrar em campo com: Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá, João Pedro e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno (Igor Coronado); Romero e Pedro Raul.

Holandês deve ser novidade no banco de reservas (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Sequência de vitórias

O Timão quer vencer o nono jogo consecutivo. A última derrota do clube foi por 2 a 1 contra o Racing, na Copa Sul-Americana, no dia 31 de outubro. Desde então, o Corinthians venceu Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, e o RB Bragantino, pelo Paulistão.

Reencontro histórico

Para cumprir o objetivo, o Timão reencontra um rival que não enfrenta há quase 45 anos. A última vez que Corinthians e Velo Clube se enfrentaram foi pelo Campeonato Paulista de 1979. No dia 20 de setembro daquele ano, os clubes empataram por 0 a 0, no Estádio Benito Agnello Castellano, em Rio Claro, no interior paulista.

O acesso do Velo Clube para a Série A1 aconteceu no ano passado. A última vez que o time de Rio Claro disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista foi justamente em 1979. Ao todo, as equipes se enfrentaram três vezes, com duas vitórias do Corinthians e um empate.