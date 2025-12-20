Família vai ao CT apoiar o Corinthians antes da final contra o Vasco: 'Amor de gerações'

O apoio da torcida do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava, antes do embarque do elenco no Aeroporto Internacional de Guarulhos, reuniu corinthianos de todas as idades. Entre o "bando de loucos" que acompanhou a movimentação, uma família completa esteve no local para demonstrar seu fanatismo e incentivar os jogadores na busca pelo título da Copa do Brasil.

O pai Claudemir Mendes, a mãe Elisabeth e as filhas Beatriz e Isabella saíram de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, para enfrentar o forte calor de 30º, o trânsito e todas as outras dificuldades com o objetivo de apoiar o Corinthians.

— É nossa primeira vez. As minhas filhas ficaram: "Pai, me leva, me leva…". Então, como pai, pude fazer a vontade delas também, que já estava querendo vir já, e já trouxe elas. Todo mundo em casa é corinthiano. Até a cachorrinha… ela é preta e branca — disse Claudemir.

— Sempre torcendo, sempre curtindo, torcendo. Pegar maior trânsito, mas foi muito legal — completou Elisabeth.

Beatriz destacou o sentimento de orgulho e pertencimento que envolve a relação de sua família com o Corinthians, ressaltando a tradição passada de geração em geração e a expectativa de manter essa ligação no futuro.

— Sentindo bem lisonjeada, porque, para nós, o Corinthians é um amor da nossa família, é uma paixão assim que vai indo de geração por geração, e eu tenho certeza que os meus futuros filhos também vão ser corinthianos — comentou.

Isabella, por sua vez, falou sobre a origem da sua paixão pelo clube, associada à influência familiar, e demonstrou confiança em um desfecho positivo na decisão contra o Vasco da Gama, citando lembranças marcantes e a crença em uma nova conquista.

— É sempre uma dádiva torcer pro Corinthians. É quase que um presente de Deus, porque foi a família também, meu pai. Eu comecei a torcedor para o Corinthians em 2022, na final, sabe? Na final contra o Flamengo. Inclusive, não conseguimos (o título). Mas dessa vez a gente consegue. Estamos confiantes — concluiu.

Apoio da torcida do Corinthians

O elenco do Corinthians deixou o CT Joaquim Grava neste sábado (20) rumo ao Rio de Janeiro sob forte apoio da torcida. A equipe disputa a final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama neste domingo (21), no Maracanã.

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, organizou o encontro no CT por meio das redes sociais. O público começou a chegar por volta das 12h. Entre crianças, adultos e pessoas mais velhas, os cânticos de apoio foram intensos.

Torcida do Corinthians foi ao CT apoiar o elenco antes da final (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)

A torcida corinthiana pediu a conquista do título para que a "zica" chegasse ao fim. Além disso, reforçou que, com demonstração de raça em campo, o elenco jamais seria abandonado.

Cânticos tradicionais como "Bando de Loucos" e "Poropopó", além de provocações aos rivais, incluindo o Vasco da Gama, adversário da decisão, também ecoaram no local.