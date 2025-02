Patrocinadora promete doação para vaquinha a cada gol do Corinthians em estreia

A Esportes da Sorte, casa de apostas e patrocinadora máster do Corinthians, promete fazer doações de R$ 300 mil para a vaquinha da Neo Química Arena a cada gol marcado pelo clube alvinegro na estreia da equipe na Pré-Libertadores, nesta quarta-feira (19), contra o Universidad Central, em Caracas, na Venezuela, às 21h30 (de Brasília).

No sábado (15), após a vitória do Corinthians sobre a Portuguesa por 2 a 0, a patrocinadora máster do Timão doou R$ 500 mil para a vaquinha da torcida organizada Gaviões da Fiel, visando pagar parte da dívida referente à Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal, avaliada em R$ 700 milhões.

Na mensagem, a patrocinadora máster do clube alvinegro prometeu doar mais R$ 300 mil a cada gol do Corinthians contra o Universidad Central, nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Olímpico da UCV, em Caracas, pela Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores.

Ação da torcida organizada Gaviões da Fiel visa quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Objetivo da vaquinha

Lançado pela torcida organizada Gaviões da Fiel em novembro, a iniciativa tem como meta arrecadar R$ 700 milhões, valor total da dívida, até a metade do ano, prazo limite estabelecido pelo banco estatal. Ao todo, o financiamento coletivo já arrecadou R$ 37.373.648,30.

Para saldar o débito, o financiamento coletivo precisa arrecadar mais R$ 662.626.351,70. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.