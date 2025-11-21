menu hamburguer
Corinthians

Pelo Corinthians, Memphis alcança melhores números em clássicos; veja os dados

Holandês supera números de sua carreira na Europa

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 21/11/2025
17:58
Memphis
Memphis marcou dois gols na temporada (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)
Memphis foi destaque na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. O holandês entrou na segunda etapa, quando a partida estava empatada, e marcou um golaço para colocar o Timão em vantagem.

Foi a segunda vez que Memphis marcou em clássicos pelo Corinthians. A primeira havia sido na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Ao longo da temporada, o atacante também soma quatro assistências em partidas contra rivais.

Apesar dos números modestos, Memphis superou seu desempenho em clássicos nos clubes por onde passou ao longo da carreira.

Memphis
Memphis foi decisivo na vitória sobre o São Paulo (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Memphis em clássicos pelo Corinthians na temporada

  1. 13 jogos (11 titular)
  2. 2 gols
  3. 4 assistências
  4. 157 minutos para participar de gol
  5. 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol)
  6. 1.5 passes decisivos por jogo
  7. 6 grandes chances criadas
  8. 1.3 dribles certos por jogo
  9. 3.5 duelos ganhos por jogo
  10. 1.1 faltas sofridas por jogo
  11. 1 pênalti sofrido
  12. Nota Sofascore 7.05

Clássicos na Europa

Na Europa, o holandês vestiu camisas de peso como Atlético de Madrid, Barcelona, Lyon, Manchester United e PSV Eindhoven. Apesar da carreira de sucesso, Memphis nunca foi protagonista em clássicos pelo clube que passou.

França

O holandês defendeu o Lyon em 178 jogos. O maior clássico da equipe é contra o Saint-Étienne, conhecido como "Dérbi do Ródano-Alpes". Memphis disputou oito partidas, com um gol e duas assistências.

Na Espanha

Memphis atuou por Atlético de Madrid e Barcelona, ambos com Real Madrid como rivais. Na primeira equipe, disputou quatro clássicos, com duas assistências. Na equipe catalã, disputou três partidas contra os Galácticos, sem gols e passes decisivos.

Inglaterra

O jogador atuou pelo Manchester United. Não atuou em nenhuma partida. O maior clássico do país, entretanto, é contra o Liverpool. Contra os Reds, esteve em campo em duas oportunidades, sem gols e assistências.

Holanda

Memphis foi revelado pelo PSV Eindhoven. No clube holandês, atuou em sete partidas contra o Ajax. Ao todo, o atacante fez um gol e deu uma assistência.

