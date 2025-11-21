Pelo Corinthians, Memphis alcança melhores números em clássicos; veja os dados
Holandês supera números de sua carreira na Europa
Memphis foi destaque na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro. O holandês entrou na segunda etapa, quando a partida estava empatada, e marcou um golaço para colocar o Timão em vantagem.
Foi a segunda vez que Memphis marcou em clássicos pelo Corinthians. A primeira havia sido na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Ao longo da temporada, o atacante também soma quatro assistências em partidas contra rivais.
Apesar dos números modestos, Memphis superou seu desempenho em clássicos nos clubes por onde passou ao longo da carreira.
Memphis em clássicos pelo Corinthians na temporada
- 13 jogos (11 titular)
- 2 gols
- 4 assistências
- 157 minutos para participar de gol
- 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol)
- 1.5 passes decisivos por jogo
- 6 grandes chances criadas
- 1.3 dribles certos por jogo
- 3.5 duelos ganhos por jogo
- 1.1 faltas sofridas por jogo
- 1 pênalti sofrido
- Nota Sofascore 7.05
Clássicos na Europa
Na Europa, o holandês vestiu camisas de peso como Atlético de Madrid, Barcelona, Lyon, Manchester United e PSV Eindhoven. Apesar da carreira de sucesso, Memphis nunca foi protagonista em clássicos pelo clube que passou.
França
O holandês defendeu o Lyon em 178 jogos. O maior clássico da equipe é contra o Saint-Étienne, conhecido como "Dérbi do Ródano-Alpes". Memphis disputou oito partidas, com um gol e duas assistências.
Na Espanha
Memphis atuou por Atlético de Madrid e Barcelona, ambos com Real Madrid como rivais. Na primeira equipe, disputou quatro clássicos, com duas assistências. Na equipe catalã, disputou três partidas contra os Galácticos, sem gols e passes decisivos.
Inglaterra
O jogador atuou pelo Manchester United. Não atuou em nenhuma partida. O maior clássico do país, entretanto, é contra o Liverpool. Contra os Reds, esteve em campo em duas oportunidades, sem gols e assistências.
Holanda
Memphis foi revelado pelo PSV Eindhoven. No clube holandês, atuou em sete partidas contra o Ajax. Ao todo, o atacante fez um gol e deu uma assistência.
