Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 12:24 • São Paulo (SP)

Em situação difícil no Brasileirão, o Corinthians vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco na noite desta quarta-feira (10), às 19h, pela 16ª rodada, com mudanças na escalação. Este, inclusive, será o último duelo do Timão sob o comando do interino Raphael Laruccia, já que o clube paulista vai contar com o técnico Ramón Díaz em breve.

Com a ausência de Rodrigo Garro, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, Igor Coronado retorna ao time titular e forma a trinca de meias ao lado de Raniele e Breno Bidon.

Garro desfalca a escalação do Corintians por suspensão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A grande novidade para o confronto será a presença do zagueiro Félix Torres, que retornou ao Parque São Jorge após disputar a Copa América 2024 com a seleção do Equador.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo com o Vasco tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo (Bidu); Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado, Ángel Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Com apenas 12 pontos conquistados em 15 rodadas, o Corinthians ocupa a décima sétima colocação, dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo interino Raphael Laruccia encara o Vasco nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), em São Januário.