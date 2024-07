Chegada de Ramón Díaz dá sobrevida a Vera e altera planejamento do Corinthians no mercado; veja nomes

Fausto Vera em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 15:27 • São Paulo (SP)

A iminente chegada do técnico Ramón Díaz vai alterar o planejamento do Corinthians na janela de transferências. Com isso, o clube deve esfriar as negociações com o Atlético-MG por Fausto Vera, que ganha sobrevida no clube.

A reportagem do Lance! apurou que o treinador solicitou à direção corintiana tempo para avaliar o elenco antes de aprovar possíveis saídas. A tendência é que Díaz comande sua primeira atividade à frente do Timão na quinta-feira (11), após o duelo com o Vasco. A partir disso, a comissão do argentino trabalhará em conjunto com Fabinho Soldado, executivo de futebol, para agir no mercado.

No entanto, em paralelo à chegada de Ramón, o Corinthians já possuía conversas avançadas com três jogadores após acertar a contratação do goleiro Hugo Souza, primeiro reforço da equipe nesta janela.

O zagueiro André Ramalho, livre no mercado depois de deixar o PSV-HOL, além dos volantes Charles, do Midtjylland-DIN, e Alex Santana, do Athletico, estão muito próximos de fechar com o Corinthians. Santana, inclusive, já está em São Paulo para finalizar as tratativas.

Agora, o Timão foca as atenções em peças para o setor ofensivo, e Ramón Díaz terá papel determinante nestas contratações. Desde o início da temporada, o Corinthians busca um ponta de drible e velocidade, lacuna que foi amplianda com a possível saída de Gustavo Mosquito, que não deve mais atuar pelo clube após pedir rescisão contratual na justiça.

Para reforçar o setor, o departamento de futebol precisará ser "criativo" e buscar oportunidades de mercado, uma vez que o Corinthians perdeu o aporte mensal de R$ 10 milhões da VaideBet, ex-patrocinadora máster, e continua sem um novo parceiro comercial. Vale lembrar que, somente nesta temporada, o Timão já investiu mais de R$ 130 milhões em reforços.