Corinthians tem Memphis Depay e mudança no meio para jogo com o Racing; veja escalação

Depay e Garro comemoram gol do Corinthians sobre o Atlético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 09:36 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz irá promover mudanças na escalação do Corinthians para a partida contra o Racing, da Argentina, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Liberado para atuar na competição continetal, Memphis Depay retorna ao time titular e forma dupla de ataque ao lado de Yuri Alberto.

Para o duelo, a comissão técnica pretende atuar no 4-4-2, após utilizar uma formação com três atacantes na eliminação para o Flamengo. Com isso. André Carrillo ganha a vaga de Talles Magno.

Reservas na Copa do Brasil, Fagner e Cacá retornam ao time. O lateral venceu a disputa com Matheuzinho e deve utilizar a braçadeira de capitão no confronto, enquanto o zagueiro entra no lugar de Gustavo Henrique.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo com o Racing tem: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Corinthians e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A decisão da vaga acontece no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, no dia 31 de outubro.

Escalação titular do Corinthians terá a presença de Memphis Depay (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Título da Sul-Americana deve alterar planejamento do Corinthians

Três jogos separam o Corinthians do título inédito da Copa Sul-Americana. A conquista, além de encerrar um jejum de títulos que perdura desde 2019 (Paulistão), garantiria ao clube paulista vaga em duas competições: Libertadores e Copa do Brasil.

Após não se classificar para o mata-mata do Paulistão, o Corinthians se distanciou de uma vaga na próxima edição do torneio nacional. Para garantir presença, teria que terminar o Brasileirão no G-6, algo fora da realidade do clube em 2024, ou vencer a Sula, que passou a ser o único caminho viável para a equipe sob o comando de Ramón Díaz