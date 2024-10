Corinthians busca repetir atuações de jogos de ida para chegar na final

Timão venceu o Fortaleza por 3 a 0 na competição







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 24/10/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Corinthians e Racing abrem a semifinal da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (24). O Timão enfrenta os argentinos na Neo Química Arena, no jogo de ida do duelo por uma vaga na decisão. A Fiel conhece esse roteiro, e sabe que nesta partida, está a chave para chegar a uma final continental após 12 anos.

Nesta Copa Sul-Americana, o Corinthians eliminou Red Bull Bragantino e Fortaleza, nas quartas de final e oitavas de final, respectivamente. Os duelos contra adversários brasileiros tiveram um fator comum, uma boa atuação do Timão no jogo de ida.

Red Bull Bragantino

Nas quartas de final, o Corinthians enfrentou o Massa Bruta. O jogo de ida foi no Arena Nicnet Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O duelo não aconteceu em Bragança Paulista, pois o Nabi Abi Chedid não possui capacidade suficiente segundo as regras da Conmebol, acima de 20.000 pessoas.

Atuando em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o Timão não precisou se preocupar com o fator casa. Dos 11 mil torcedores que estiveram no estádio, a maioria fazia parte da Fiel. Em campo, o clube alvinegro se sobressaiu. Logo no primeiro tempo, Talles Magno e Giovane marcaram para o Corinthians. Helinho fez o gol do Red Bull Bragantino na etapa final.

A vantagem no jogo de ida permitiu que o Corinthians sofresse no segundo duelo das quartas de final. No jogo de volta, na Neo Química Arena, o Timão foi derrotado por 2 a 1, mas garantiu a vaga após Hugo Souza defender três penalidades na decisão por pênaltis.

Hugo Souza foi o herói do duelo contra o Red Bull Bragantino Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Fortaleza

A equipe cearense chegou nas quartas de final com o favoritismo. Na terceira colocação do Brasileirão, o time treinado por Vojvoda fez a primeira partida do confronto no Castelão, em Fortaleza. Em uma boa atuação, o Corinthians abriu o placar com Coronado e ampliou com Yuri Alberto. O Tjogo poderia ter tido um placar maior, não fosse os erros dos atacantes do clube alvinegro.

Na volta, a equipe de Ramón Díaz sofreu menos. Na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0 e carimbou a vaga na semifinal. Coronado, Romero e Pedro Henrique fizeram os gols do Timão.

Fala, Hugo Souza

Herói das oitavas de final, o goleiro sabe bem a importância de abrir a série com vantagem. É a primeira vez na competição que o Timão faz o jogo de ida em casa. O jogador reforçou a importância de uma vitória diante do torcedor.

- Fico muito feliz que a gente tenha construído essas vantagens e conseguimos passar de fase. Agora não vai ser diferente, que a gente construa uma boa vantagem dentro de casa e que semana que vem a gente busque a nossa vaga para final - disse o goleiro em entrevista ao canal oficial do Corinthians.

O Racing é o quinto colocado do Campeonato Argentino, com duas vitórias nas últimas cinco partidas. O goleiro do Corinthians evitou falar sobre os adversários e reiterou a qualidade do elenco do Timão.

- A equipe do Racing é qualificada, mas eu prefiro falar um pouco mais da nossa, acredito que a nossa equipe tem uma qualidade muito boa, uma qualidade muito alta e se fizermos nosso melhor, a gente vai sair com a vitória.