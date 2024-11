Corinthians tem início avassalador e bate o Cruzeiro no Brasileirão

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, em duelo nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão. Em jogo marcado por ações antirracistas promovidas pelo clube alvinegro, Memphis e Yuri Alberto fizeram os gols do Timão, enquanto Kaiki diminuiu o placar para a Raposa.

É a quinta vitória seguida do clube no Brasileirão. O Timão chegou a 44 pontos na tabela de classificação e pulou para o nono lugar. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Vasco da Gama, que joga contra o Internacional às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro, e pelo Bahia, que enfrenta o Palmeiras, às 18h (de Brasília), em Salvador.

Memphis Depay fez um dos gols do Timão na partida (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Como foi a partida?

O Timão dominou as primeiras ações da partida. Contra um Cruzeiro bastante modificado por Fernando Diniz, o Corinthians mostrou mais ímpeto ofensivo e logo chegou ao primeiro gol. Aos 10 minutos, Breno Bidon cruzou rasteiro, a zaga mineira cortou e Memphis acertou um belo chute na sobra para abrir o placar.

Cinco minutos depois, o Timão voltou a balançar as redes da Neo Química Arena. André Ramalho desarmou o adversário na defesa, conduziu e serviu Yuri Alberto na área. O atacante finalizou, a bola desviou em Zé Ivaldo e enganou o goleiro Anderson.

Após o início goleador do Timão, a partida ficou equilibrada. O Cruzeiro reagiu aos 30 minutos da primeira etapa. Kaiki arriscou de fora da área, a bola desviou em André Ramalho e entrou no canto direito do gol de Hugo Souza.

Após o intervalo, o Timão não conseguiu sustentar a postura ofensiva. Com muitos erros técnicos, o Corinthians mostrou fragilidade nas tentativas de manter o ritmo ofensivo. Por outro lado, o Cruzeiro não conseguiu concretizar as oportunidades concedidas pelos mandantes, e o jogo terminou com o triunfo alvinegro.

Boa fase do Corinthians

Com o triunfo, o Timão chegou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A última vez que o clube alvinegro alcançou tal feito foi em 2017, quando o clube conquistou o título da competição. Com 44 pontos na tabela, o Corinthians precisa de mais um ponto em quatro jogos restantes para escapar do rebaixamento.

O que vem por aí?

O Corinthians volta a jogar no próximo domingo (24). Na Neo Química Arena, o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (23), o Cruzeiro encara o Racing, às 17h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela final da Copa Sul-Americana.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 CRUZEIRO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gol: Memphis (10'/1ºT), Yuri Alberto (15'/1ºT) e Kaiki (34'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: André Ramalho (COR), Carrillo (COR), Memphis (COR), Kaiki (CRU), Lucas Silva (CRU) e Ramiro (CRU)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana), Breno Bidon (Igor Coronado), Carrillo (Charles) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto (Talles Magno) e Memphis Depay (Pedro Raul).

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, Jonathan e Kaiki; Peralta (Walace), Lucas Silva (Kaique Kenji), Ramiro e Mateus Vital (Japa); Barreal (Matheus Henrique) e Lautaro Díaz.



🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Maíra Mostella Moreira (FIFA-RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (PR)