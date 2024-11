Fiel faz mosaico em homenagem a torcedoras negras do Corinthians; confira

No Dia da Consciência Negra, a Fiel levantou um mosaico em homenagem às mulheres negras da história do Corinthians. Nesta quarta-feira (20), o Timão enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim que as equipes entraram em campo, a torcida alvinegra levantou um mosaico no setor leste da Neo Química Arena. Cordas puxaram uma imagem de três mulheres negras que marcaram a história do Corinthians: Antônia, Elisa e Geni, icônicas torcedoras do clube alvinegro.

Nas cadeiras inferiores do setor alvinegro, torcedores levantaram papéis em preto e branco que formaram a palavra "Luta". O mosaico é uma das ações do Corinthians em homenagem ao Dia da Consciência Negra, feriado nacional desta quarta-feira (20).

Mosaico em homenagem às mulheres negras do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Ações do Corinthians

A diretoria alvinegra programou ações para o confronto desta quarta-feira (20). O elenco profissional masculino vai usar o terceiro uniforme pela primeira vez, feito em homenagem às mulheres negras do Corinthians.

Lançada em agosto deste ano, a camisa traz largas listras pretas e brancas, com o escudo do clube nas duas cores. O uniforme tem inspiração na luta antirracista.

O uniforme já foi utilizado pelo elenco feminino do Corinthians, na final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o São Paulo, na Neo Química Arena, no dia 22 de setembro. O Timão venceu o jogo por 2 a 0 e conquistou a competição.

Decisão

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão. Em décimo lugar, com 41 pontos, o Timão precisa vencer para se afastar da luta contra a degola.

O primeiro clube na zona de rebaixamento é o Juventude, com 37 pontos. Caso vença, o Corinthians passa a focar na perseguição ao Cruzeiro, sétimo colocado, que tem seis pontos a mais e defende a primeira colocação com vaga direta garantida na próxima Libertadores.