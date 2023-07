Oferecido ao Timão pouco antes da abertura do mercado, no início de julho, Marlon agradou bastante o departamento de futebol corintiano. Além disso, a possibilidade de contar com o defensor por empréstimo animou bastante a diretoria do clube alvinegro. O único receio era o alto salário, que ultrapassava o valor que os principais ativos do elenco já recebe. Porém existia otimismo no Parque São Jorge para que isso fosse facilmente contornado com o próprio jogador e o seu estafe.