Avellino foi preso preventivamente após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (12) no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, localizado na região da Barra Funda, na Grande São Paulo. Ele aguardará o processo enquanto permanece detido no Brasil. A medida foi tomada com base no relato de três testemunhas que afirmam que o uruguaio teria feito gestos de macaco em direção à torcida corintiana. Dois torcedores e um gandula prestaram esses relatos à polícia.