Ao ver que Felipe Augusto estava nervoso e gaguejando ao responder a primeira pergunta da entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Universitario, do Peru, pela Copa Sul-Americana, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu quebrar o gelo e tirar a pressão do garoto, que havia marcado o gol do triunfo corintiano. O técnico tirou sarro da situação e começou a batucar com as mãos a fim de deixar o centroavante mais leve.