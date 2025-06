O próximo confronto será nas oitavas da Copa do Brasil 2025, marcando um novo capítulo na rivalidade.

Recentemente, Corinthians foi campeão do Paulistão 2025 ao vencer o rival.

Corinthians e Palmeiras possuem um histórico rival com confrontos em mata-matas.

O Dérbi Paulista é um clássico importante no futebol mundial.

O Dérbi Paulista é um dos maiores clássicos do futebol mundial e, quando se trata de confrontos de mata-mata, a rivalidade ganha contornos ainda mais emocionantes. Corinthians e Palmeiras já decidiram campeonatos, avançaram em semifinais e travaram batalhas memoráveis por títulos estaduais, nacionais e até internacionais. O Lance! apresenta as estatísticas de Corinthians x Palmeiras em mata-matas.

Com o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2025, o clássico ganha mais um capítulo inédito: será o primeiro confronto entre os dois rivais no torneio nacional. A expectativa cresce não só pela força recente das duas equipes, mas também pelo histórico acirrado nas fases eliminatórias.

Corinthians x Palmeiras em mata-matas

Quem venceu mais mata-matas?

No total, considerando confrontos diretos em fases eliminatórias de campeonatos estaduais, nacionais e continentais, o Palmeiras leva vantagem sobre o Corinthians, com:

13 classificações do Palmeiras

10 classificações do Corinthians

Em decisões de título (finais), o time alviverde também está na frente:

8 títulos do Palmeiras sobre o Corinthians

5 títulos do Corinthians sobre o Palmeiras

Relembre os principais confrontos recentes

🏆 Final do Paulistão 2025 – Corinthians campeão

O Corinthians impediu o tetracampeonato paulista do rival. Venceu o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e segurou o empate em 0 a 0 na Neo Química Arena. O goleiro Hugo Souza brilhou ao defender um pênalti de Raphael Veiga e foi o herói da conquista.

⚔️ Semifinal do Paulistão 2021 – Palmeiras classificado

Em jogo único, o Palmeiras venceu por 2 a 0 na Neo Química Arena, com gols de Victor Luis e Luiz Adriano, avançando à final estadual. Comandado por Abel Ferreira, o time foi vice-campeão diante do São Paulo.

🏆 Final do Paulistão 2020 – Palmeiras campeão nos pênaltis

Empate sem gols na ida e 1 a 1 na volta, com gols de Luiz Adriano e Jô. O título foi decidido nos pênaltis: vitória palmeirense por 4 a 3, com Patrick de Paula convertendo a cobrança decisiva.

🏆 Final do Paulistão 2018 – Corinthians campeão nos pênaltis

O Palmeiras venceu o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, mas o Corinthians devolveu o placar na volta. Nos pênaltis, brilhou o goleiro Cássio. Maycon converteu a última cobrança e deu o título ao Timão, dentro do Allianz Parque.

⚔️ Semifinal do Paulistão 2015 – Palmeiras nos pênaltis

Empate em 2 a 2 no tempo normal e vitória palmeirense nos pênaltis por 6 a 5, na casa do rival. O Verdão foi vice na final ao perder para o Santos.

Outros duelos históricos de mata-mata (Corinthians x Palmeiras)

2011 – Corinthians eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulistão

Corinthians eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulistão 2003 – Vitória do Corinthians na semifinal do Paulistão

Vitória do Corinthians na semifinal do Paulistão 2000 – Palmeiras eliminou o Corinthians na semifinal da Libertadores

Palmeiras eliminou o Corinthians na semifinal da Libertadores 1999 – Corinthians campeão do Paulistão; Palmeiras eliminou o rival nas quartas da Libertadores

Corinthians campeão do Paulistão; Palmeiras eliminou o rival nas quartas da Libertadores 1995 – Corinthians campeão paulista em cima do Palmeiras

Corinthians campeão paulista em cima do Palmeiras 1994 – Palmeiras campeão brasileiro sobre o Corinthians

Palmeiras campeão brasileiro sobre o Corinthians 1993 – Palmeiras campeão do Rio-São Paulo e do Paulistão diante do rival

Palmeiras campeão do Rio-São Paulo e do Paulistão diante do rival 1986 – Palmeiras venceu o Corinthians na semifinal do Paulistão

Palmeiras venceu o Corinthians na semifinal do Paulistão 1983 – Corinthians eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulistão

Corinthians eliminou o Palmeiras na semifinal do Paulistão 1979 – Corinthians venceu na semifinal do Paulistão

Corinthians venceu na semifinal do Paulistão 1978 – Corinthians passou nas quartas de final do segundo turno do Paulistão

Corinthians passou nas quartas de final do segundo turno do Paulistão 1977 – Corinthians campeão do segundo turno diante do Palmeiras

Corinthians campeão do segundo turno diante do Palmeiras 1974 – Palmeiras venceu o Corinthians na final do Campeonato Paulista

Palmeiras venceu o Corinthians na final do Campeonato Paulista 1951 – Palmeiras venceu no Torneio Rio-São Paulo

Palmeiras venceu no Torneio Rio-São Paulo 1938 – Vitória do Palmeiras (então Palestra Itália) no Campeonato Paulista

Vitória do Palmeiras (então Palestra Itália) no Campeonato Paulista 1936 – Palmeiras campeão paulista em cima do Corinthians

A rivalidade segue viva

Com a confirmação do confronto nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025, Corinthians e Palmeiras reeditam a tradição de grandes embates eliminatórios. Apesar da vantagem palmeirense em números gerais, o Timão mostrou que pode surpreender — como na final estadual de 2025, em que venceu fora de casa e se impôs na decisão.

A expectativa agora é para ver quem escreverá o próximo capítulo dessa rivalidade intensa. Será a primeira vez que o dérbi valerá uma vaga nas quartas da Copa do Brasil — e a promessa é de duelos duros, marcados por história, emoção e rivalidade.