Corinthians supera gramado encharcado e vence a Ponte Preta no Paulistão

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, nesta quarta-feira (29), e voltou a triunfar no Paulistão. Talles Magno foi o autor do gol da vitória. O atacante chegou ao seu terceiro gol em cinco jogos na temporada.

A chuva castigou Campinas horas antes do confronto e atrasou o jogo. Inicialmente marcado para às 19h45, o jogo começou apenas 20h30, além disso, o Corinthians demorou seis minutos para entrar em campo e atrasou o protocolo do duelo.

Em campo, o jogo foi truncado, mas contou com um belo gol de Talles Magno para desempatar o placar. Com a vitória, o Timão subiu para 12 pontos na tabela e segue na vice-liderança do Grupo A, atrás do Mirassol. A Ponte Preta segue na terceira posição do Grupo C.

Como foi o jogo?

A chuva castigou o gramado do Moisés Lucarelli, o campo ficou encharcado e dificultou as ações dos jogadores durante a partida. Com muitos chutões de ambos os lados, Ponte Preta e Corinthians tiveram dificuldade para armar jogadas ofensivas.

O Timão teve as melhores chances da primeira etapa com Yuri Alberto, duas vezes, e José Martínez. Aos 22 minutos, o venezuelano aproveitou sobre a após escanteio, dominou de peito e soltou a bomba para defesa de Diogo Silva. A Ponte Preta apostava nos cruzamentos, e ficou perto de abrir o placar com Artur, mas Félix Torres afastou o chute do adversário na pequena área.

Nos acréscimos, Yuri Alberto disputou a bola com a zaga, passou para Romero que cruzou, Talles Magno cabeceou com muito perigo e a bola passou raspando a trave direita. A primeira etapa terminou empatada sem gols.

Aos nove minutos do segundo tempo, Yuri Alberto arriscou de fora da área, a bola sobrou para Romero cara a cara com o goleiro e Diogo Silva fez boa defesa para salvar a Ponte Preta. Apesar da oportunidade clara, o Corinthians seguiu com dificuldades para criar oportunidades.

Escolhido por Ramón para entrar no intervalo, Charles infiltrou na área e acertou o travessão de Diogo Silva. A pressão do Timão deu resultado aos 23 minutos. Romero passou para Talles Magno que tentou disparar na velocidade, mas foi atrapalhado por uma poça de água. O atacante conseguiu recuperar a bola e finalizou de fora da área para abrir o placar.

Faltando dez minutos, José Martínez cometeu falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a desvantagem numérica, a Ponte Preta pressionou na reta final da partida, mas o Corinthians resistiu e saiu com a vitória de Campinas.

Jogo foi marcado pela má condição do gramado(Foto: Diogo Reis/AGIF)

O que vem por aí?

A próxima partida do Corinthians será contra o Noroeste, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, no sábado (1). No dia seguinte, a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Água Santa, às 16h (de Brasília), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

✅ FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 CORINTHIANS

5ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

🥅 Gols: Talles Magno (23'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: José Martínez (COR); Alex Santana (COR); Artur (PON); Charles (Cor)

🟥 Cartões vermelhos: José Martínez (COR)

⚽ ESCALAÇÕES

PONTE PRETA (Técnico: Alberto Valentim)

Diogo Silva; Pacheco (Maguinho), Saimon (Bruno Lopes), Artur e Danilo Barcelos; Emerson, Léo Oliveira, Elvis e Serginho (Éverton Brito); Jean Dias (Victor Andrade) e Darnlei

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo (Palacios); Raniele, José Martínez e Igor Coronado (Charles); Romero (Ryan), Talles Magno (Alex Santana) e Yuri Alberto (Héctor Hernández)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

🚩 Assistentes: Miguel Cataneo da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

🖥️VAR: Marcio Henrique de Goes